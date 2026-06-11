Fan Fest de Guadalajara alcanza lleno horas antes del debut de México en el Mundial 2026

La fiebre mundialista ya se vive con intensidad en Guadalajara. A tan solo dos horas y media de que ruede el balón en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, el Fan Fest instalado en el corazón de la Perla Tapatía alcanzó su capacidad máxima, dejando sin posibilidad de acceso a miles de aficionados que aún continúan llegando al centro de la ciudad.

Desde las primeras horas de este jueves 11 de junio, cientos de seguidores comenzaron a congregarse en las inmediaciones del Fan Fest con la intención de asegurar un lugar para presenciar el histórico debut de la Selección Mexicana en la justa mundialista. Conforme avanzó la mañana, las filas crecieron considerablemente, extendiéndose por algunas de las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad, como las avenidas Juárez e Hidalgo, además de los accesos cercanos a la zona de San Juan de Dios.

Superadas, las expectativas de asistencia

La respuesta de la afición superó todas las expectativas. No solo habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara acudieron al llamado de la fiesta futbolística, sino también visitantes nacionales y extranjeros que aprovecharon el ambiente mundialista para formar parte de una de las celebraciones más importantes organizadas en la ciudad con motivo del torneo.

A más de dos horas para el silbatazo inicial en el Estadio Ciudad de México, las autoridades y organizadores informaron que el Fan Fest había llegado a su límite de capacidad, por lo que el acceso quedó completamente restringido para nuevos asistentes.

x / @Gdl2026

¿A qué hora es el partido inaugural del Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 levantará oficialmente el telón este jueves 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica, correspondiente a la primera jornada del Grupo A, sector que completan Corea del Sur y Chequia; la ceremonia inaugural del torneo arranca a las 11:30 de la mañana.

El partido inaugural de la Copa del Mundo se disputará a las 13:00 horas y podrá verse en vivo en las pantallas del Fan Festival de la FIFA.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF