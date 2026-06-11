Hoy, 11 de junio de 2026, arranca el Mundial 2026 y habrá que poner cierto foco en Gilberto Mora, pues podría ingresar a los libros de historia de la justa mundialista. Si el mediocampista pisa la cancha ante Sudáfrica, registrará una marca de juventud que lo colocará junto a figuras del fútbol internacional. Conoce los detalles de este hito que podría suceder el día de hoy.

El partido inaugural se disputa en el Estadio Ciudad de México, escenario que recibe a la selección nacional para abrir la competencia. Este encuentro marca el inicio de la fase de grupos y representa la primera oportunidad para que el equipo local sume puntos en el torneo, estableciendo el tono para el resto del calendario.

Dentro de la convocatoria dirigida por Javier Aguirre, el nombre del canterano de los Xolos de Tijuana destaca por un factor cronológico que podría significar un récord. El jugador llega a este compromiso con 17 años, 7 meses y 28 días de edad, una cifra que altera los registros históricos de la competición y subraya el recambio generacional del plantel.

El dato que lo acerca a una leyenda

Si el mediocampista ingresa al terreno de juego, ya sea como titular o entrando desde el banquillo de suplentes, entrará directamente al top 6 de los futbolistas de menor edad en participar en una Copa del Mundo. Esta estadística lo sitúa a un solo escalón de Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé.

El jugador brasileño debutó en el torneo de Suecia 1958 frente a la Unión Soviética con 17 años, 7 meses y 23 días. La diferencia entre ambos deportistas es de apenas cinco días, lo que subraya la relevancia del posible debut del mexicano durante la jornada de hoy y lo vincula con una figura histórica del deporte.

Para que este registro se materialice, es requisito indispensable que el jugador sume minutos oficiales durante el encuentro contra los Bafana Bafana. Permanecer en el banquillo de suplentes no contabiliza para los libros de estadísticas de la FIFA, por lo que su participación activa es obligatoria.

La irrupción de jóvenes en este tipo de torneos responde a procesos de formación en las ligas locales. En el caso del mediocampista, su consolidación en la primera división mexicana le permitió ganar un lugar en la lista definitiva de 26 elementos para encarar la justa deportiva internacional.

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Un vistazo a los registros históricos

El récord vigente de juventud en la historia del torneo pertenece al norirlandés Norman Whiteside. Este jugador disputó su primer encuentro en España 1982 con 17 años, 1 mes y 10 días, una marca que permanece inalterada tras más de cuatro décadas de competencia ininterrumpida a nivel internacional.

Otros nombres que figuran en esta lista incluyen al camerunés Samuel Eto'o y al nigeriano Femi Opabunmi. Ambos debutaron con 17 años y 3 meses en distintas ediciones, demostrando que la inclusión de talentos emergentes es una práctica documentada en el balompié de alto rendimiento.

El contexto del partido de hoy añade una capa de presión al posible debut. Enfrentar a Sudáfrica en la inauguración exige un planteamiento táctico preciso, donde el cuerpo técnico debe evaluar cuidadosamente si el desarrollo del juego permite la entrada de perfiles con menor recorrido profesional en escenarios de competencia oficial.

Existe también una estadística secundaria en juego si el jugador logra anotar un gol durante el torneo. Aunque no superaría la marca del goleador de menor edad, sí se posicionaría en el segundo puesto histórico, desplazando a otros referentes del deporte y consolidando su nombre en los registros.

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