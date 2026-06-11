El calendario de la Copa Mundial registra para este viernes el debut de la Selección Nacional de Canadá, conjunto que asume la representación del segundo de los tres países coanfitriones en iniciar su actividad en el certamen. El representativo norteamericano se medirá ante la escuadra de Bosnia y Herzegovina a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en las instalaciones del Estadio Toronto, marcando el comienzo de las acciones del Grupo B.

El encuentro establece el primer enfrentamiento oficial en la historia de ambas delegaciones en competiciones internacionales. Para el conjunto canadiense, este partido representa el inicio de su tercera aparición en la máxima justa del futbol mundial, tras sus participaciones en las ediciones de México 1986 y Qatar 2022. La clasificación a este torneo significa la primera ocasión en que la federación local hilvana torneos mundiales de manera consecutiva.

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La selección que representa al país de la Hoja de Maple buscará obtener el primer triunfo de su historial en la competencia, puesto que acumula seis derrotas en los seis partidos que ha disputado previamente en este escenario, con un registro estadístico de dos goles a favor y 12 en contra. La ciudad de Toronto funciona como un entorno estadísticamente favorable para el cuadro local, ya que en sus últimos 28 compromisos celebrados en dicha sede acumula 18 victorias, nueve empates y una sola derrota, la cual ocurrió ante el seleccionado de Jamaica con un marcador de 3-2 en noviembre de 2023.

El esquema táctico del director técnico estadounidense Jesse Marsch, quien experimenta su primera Copa del Mundo en el banquillo, delegará la responsabilidad ofensiva en el delantero Jonathan David. Las métricas de la federación canadiense indican que el atacante ha participado de forma directa en más de un tercio de las anotaciones de su equipo en las dos competencias oficiales previas, sumando cuatro goles y una asistencia entre el desarrollo de la Copa América 2024 y la Copa Oro de la Concacaf 2025.

Por su parte, la delegación de Bosnia y Herzegovina concreta su segunda participación en un campeonato mundial tras su debut en Brasil 2014, instancia donde quedó eliminada en la fase de grupos. La escuadra europea obtuvo su plaza en el torneo de 2026 mediante la vía de los Playoffs de la UEFA, donde superó las eliminatorias ante Gales e Italia en series de penales, de ahí que lleguen con la moral por lo alto para enfrentar a uno de los tres anfitriones.

El conjunto bosnio basará su propuesta en la experiencia del delantero Edin Džeko, quien a sus 40 años fungió como el máximo anotador de su equipo en la clasificación con seis goles en nueve partidos, y en la regularidad del guardameta Nikola Vasilj que disputó más minutos que cualquier otro jugador en las eliminatorias europeas para la Copa, completando la totalidad de los 10 partidos de su selección (960 minutos).

Los registros oficiales señalan que los países anfitriones consiguieron avanzar a la segunda ronda de la competencia en 20 de las 22 ediciones anteriores del torneo. Las únicas excepciones a esta constante ocurrieron con Sudáfrica en el torneo de 2010 y con Qatar en la edición de 2022. Por lo tanto, la plantilla dirigida por Marsch asume el compromiso deportivo con el objetivo de mantener la tendencia mayoritaria de los países organizadores, dentro de una estructura de competencia que por primera vez agrupa a tres naciones en la organización logística de los partidos, además de que saldrá al Estadio Toronto como ligero favorito para comenzar con el pie derecho su participación en “su” Mundial.

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NA