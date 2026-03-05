La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves 5 de marzo que la reunión que tuvieron autoridades del país con representantes de la FIFA fue "muy buena", al tiempo que destacó que se quedaron "muy contentos" después de tratar cuestiones de seguridad y la movilidad de cara al Mundial.

"Fue una muy buena reunión. Se quedaron muy contentos. Tenían, pues, algunas preguntas de cómo iba a estar la seguridad y se quedaron muy contentos", señaló la Mandataria en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

Sheinbaum comentó así la reunión que mantuvo el miércoles el Gabinete de Seguridad con miembros de la FIFA para avanzar en la organización de la Copa del Mundial 2026, en la que México albergará un total de 13 partidos.

La Presidenta explicó que, además de tratar la seguridad en el evento deportivo, hablaron sobre la movilidad y la FIFA les trasladó recomendaciones en este sentido, como que "no haya tráfico para llegar al estadio".

Recordó, asimismo, que su gobierno lleva trabajando desde hace "mucho tiempo" en estos temas y que está "todo planeado" para ser una de las sedes del Mundial, cuyo partido inaugural será el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

"Estamos en el periodo, pues, de revisión y simulacros de todo lo que estamos haciendo, que ni siquiera se nota porque está muy bien trabajado", concluyó Sheinbaum.

El marco de la reunión con la FIFA

En la reunión con autoridades de la FIFA en Ciudad de México, estuvieron presentes el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, y el canciller, Juan Ramón de la Fuente.

Este encuentro se produce en medio del cuestionamiento sobre si México cumplía los requisitos para garantizar que el Mundial se desarrollase sin contratiempos en materia de seguridad, tras la ola de hechos violentos en todo el territorio mexicano después del operativo militar en que se abatió al líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Oseguera "El Mencho" a finales de febrero.

En este contexto, la Presidenta Sheinbaum ha sostenido en días recientes que México mantiene su condición de sede y que existe coordinación con la FIFA en materia de logística y seguridad en las ciudades anfitrionas.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado que el organismo mantiene su confianza en la capacidad de México para recibir partidos del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

México será sede de la Copa Mundial por tercera vez, tras los torneos de 1970 y 1986, y recibirá 13 partidos repartidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

