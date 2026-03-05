Necaxa vs Pumas se enfrentarán este viernes en Aguascalientes como parte de la Jornada 10 (J10) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Aunque llegan con realidades distintas en el campeonato, un resultado positivo podría acercar a los puestos de Liguilla a uno y mantener dentro del otro.

Los Rayos llegan a este compromiso ubicados en el lugar 15 de la tabla general con nueve puntos tras nueve jornadas disputadas. El equipo de Aguascalientes buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita acercarse a la zona de repechaje.

Necaxa carga tres derrotas a cuestas; primero, en la J7, Toluca los goleó 3-0; luego, los Panzas Verdes de León los derrotaron 2-1 en la pasada fecha 8; y en la fecha 9 cayeron también por 2-1, aunque esa vez ante Pachuca.

Por su parte, Pumas vive un momento más favorable en el torneo. El conjunto universitario se ubica en el quinto puesto con 16 unidades y tratará de conseguir un triunfo como visitante que lo mantenga dentro de los primeros lugares de la clasificación.

Los capitalinos eran de los equipos que no habían perdido durante el torneo, sin embargo, la derrota llegó ante Toluca, que los venció en la J9 por 2-3.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs Pumas de la J10 - Liga MX

Necaxa recibirá a Pumas en el Estadio Victoria de Aguascalientes este viernes 6 de marzo por la J10 del Torneo Clausura 2026. El partido está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de televisión abierta y streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 6 de marzo, 21:00 horas

Viernes 6 de marzo, 21:00 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, ViX Premium, Clarosports.com,Pluto TV, Azteca Deportes Network y Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

