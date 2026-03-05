Ya viene la Leagues Cup 2026. Este jueves 5 de marzo se dieron a conocer los grupos y las sedes del torneo conjunto que enfrenta a los equipos de la Liga MX y la MLS, esta vez, con algunas sedes en México.

La cuarta edición de este torneo integrado por clubes de Estados Unidos, México y Canadá se disputará entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre.

Menos de tres semanas antes, habrá concluido el Mundial 2026 que organizarán esos tres países norteamericanos.

El Inter Miami, campeón de la edición inaugural de 2023 de la mano del recién llegado Messi, se cuenta entre las 18 franquicias de la MLS que competirán este año, del total de 30 de la liga norteamericana.

De parte de la Liga MX, sus 18 equipos pugnarán por llevar por primera vez a México este trofeo, que en 2024 quedó en manos del Columbus Crew y en 2025 del Seattle Sounders, verdugo en la final del Inter Miami.

Los 36 participantes se dividirán en dos grupos, uno de la MLS y otro mexicano, y los ocho mejores avanzarán a los cuartos de final, con duelos entre las dos ligas en cada llave.

Del total de 54 partidos de la primera fase, cuatro se disputarán por primera vez en territorio mexicano.

Toluca recibirá el 5 y el 12 de agosto al Seattle Sounders y al Dallas FC en su estadio.

El día 11, Tigres recibirá al Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller, mientras que el América hospedará al San Diego FC en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México en una fecha aún por determinar.

Este torneo ofrece tres pases para la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027, con el campeón clasificando directamente a octavos de final de ese torneo.

Los rivales de los equipos tapatíos: ¿Contra quién jugarán Chivas y Atlas?

Los equipos tapatíos ya conocen a sus rivales para la primera fase de la Leagues Cup 2026, donde tanto Chivas como Atlas se medirán exclusivamente a clubes.

En el caso del Atlas, los rojinegros enfrentarán primero al Columbus Crew el 4 de agosto. Posteriormente, se medirán al Charlotte FC el día 7, y cerrarán su participación en esta fase frente al FC Cincinnati el 11 de agosto.

Por su parte, Chivas también tendrá una agenda exigente frente a equipos de la MLS. El Guadalajara debutará contra LAFC el 5 de agosto, después se enfrentará al FC Dallas el día 8, y finalizará esta etapa contra Seattle Sounders el 12 de agosto.

Calendario de Atlas en la Leagues Cup 2026

Columbus Crew vs Atlas-4 de agosto

Charlotte FC vs Atlas-7 de agosto

FC Cincinnati vs Atlas-11 de agosto

Calendario de Chivas en la Leagues Cup 2026

LAFC vs Chivas-5 de agosto

FC Dallas vs Chivas-8 de agosto

Seattle Sounders vs Chivas-12 de agosto

*Con información de AFP y Leagues Cup

