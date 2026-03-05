Mazatlán vs León abrirán la actividad de este viernes en la Jornada 10 (J10) del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, cuando se enfrenten en un duelo vital para ambos equipos. Los dos buscarán aprovechar la oportunidad para escalar posiciones y mantenerse en la pelea si es que desean entrar en la Liguilla.

Mazatlán llega ubicado en la parte baja de la tabla general, en el puesto 16, con siete puntos tras nueve jornadas disputadas, por lo que necesita sumar en casa para no rezagarse en la pelea por puestos de repechaje. A la fecha 10 llega herido, luego de que el Atlético San Luis lo goleara 4-1 en el pasado duelo de la J9.

Por su parte, León busca regularidad en el torneo. La Fiera se ubica en el lugar 13 con 10 unidades, por lo que un triunfo como visitante podría acercarlo a la zona de clasificación.

Si bien los guanajuatenses no disputaron el encuentro de la J9 ante Chivas debido a que fue reprogramado, sí llegan mejor contra Mazatlán, ya que en la pasada fecha 8 derrotaron por 2-1 a los Rayos del Necaxa.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs León de la J10 - Liga MX

El viernes 6 de marzo, Mazatlán recibirá a León en el Estadio El Encanto, en Mazatlán, Sinaloa, como parte de la J10 del torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y estará disponible por televisión abierta y por streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes sociales de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 6 de marzo, 19:00 horas

Viernes 6 de marzo, 19:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, FOX y Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

