El Día Internacional de la Mujer (8M) será el próximo domingo 8 de marzo . Una fecha que motiva la concientización respecto a sus derechos, el reconocimiento de la historia de desplazamiento del que han sido objeto, así como la revisión de los retos que se enfrentan en materia de igualdad. Desde luego, es una fecha de conmemoración, pero no de celebración.

Así es como cada 8 de marzo, el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una fecha que trasciende celebraciones y se convierte en un llamado a la reflexión sobre la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

Esta conmemoración se vuelve aún más relevante al recordar las raíces históricas que dieron origen a este día, así como la importancia de reconocer las luchas y desafíos que aún persisten.

¿Por qué el Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo?

De acuerdo con el Gobierno de México, los orígenes de este día datan de 1910, cuando un grupo de mujeres de 17 países se reunieron en Dinamarca con dos motivos: fortalecer el avance en la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres e impulsar la universalidad del voto femenino. A petición de la política alemana, Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.

Como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague ese año, el Día Internacional de la Mujer se conmemoró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

¿Por qué no se debe festejar el Día Internacional de la Mujer?

A diferencia de una celebración festiva, el 8 de marzo se enfoca en la reivindicación de los derechos, la visibilidad de las problemáticas que enfrentan las mujeres y la necesidad de continuar avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria .

El colectivo Marea Verde aclaró que en el Día Internacional de la Mujer no se debe felicitar, sino conmemorar por la lucha de los derechos de las féminas.

