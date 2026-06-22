El director técnico de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, aseguró que uno de los principales retos durante la Copa Mundial ha sido ayudar a los jugadores a gestionar los sentimientos que surgen en momentos tan especiales como escuchar el himno nacional antes de un partido.

El estratega argentino explicó que esas emociones son naturales , especialmente para los futbolistas que viven experiencias significativas por primera vez, aunque dejó claro que deben transformarse en motivación dentro del terreno de juego.

“Cuando hablas de la pasión, te refieres a la pasión de los hinchas y de la gente, claro, pero también al debut de muchos muchachos. La verdad es que eso es difícil de gestionar porque son sentimientos absolutamente genuinos, importantes y, diría incluso, necesarios para cualquier persona”, reconoció.

Lorenzo reveló que el cuerpo técnico ha trabajado para que el grupo encuentre un equilibrio entre la emoción y la concentración.

“Yo les dije: ‘Ya rompimos el hielo, ya lloramos lo que teníamos que llorar; ahora empieza el trabajo’. Creo que tratamos de manejar todo eso de la manera más natural posible, entendiendo que la emoción no puede traicionarnos. La pasión de la gente tiene que ser para nosotros una fuente de energía muy importante, pero debemos jugar con la cabeza fría y el corazón caliente, como suele decirse”, señaló.

El seleccionador también habló sobre el nivel que se ha observado en la competencia , destacando que reúne a futbolistas de las principales ligas y torneos internacionales, además del crecimiento que han experimentado selecciones de otras regiones del mundo.

“Aquí están los mejores jugadores del mundo. Reunidos en una sola competencia, tenemos todo lo que solemos ver en una Champions League o en una Copa Libertadores; hoy están juntos los mejores futbolistas de esos torneos. Además, están las competiciones asiáticas y africanas que, como hemos visto, han crecido muchísimo y cuentan con jugadores de gran nivel en sus selecciones”, añadió.

Para Lorenzo, el fútbol actual permite que cualquier equipo pueda competir al máximo nivel gracias a la evolución táctica y a una mayor protección para los jugadores ofensivos.

“Por eso no es extraño que la calidad del juego sea tan alta. Actualmente, cualquier equipo que se organiza bien defensivamente y sale al contraataque puede proponer y ofrecer un gran partido. Por eso creo que el espectáculo está siendo muy bueno en ese sentido”.

Finalmente, el técnico agradeció las muestras de apoyo que ha recibido la selección durante su estancia en Guadalajara y resaltó el respaldo permanente de los aficionados colombianos.

“En primer lugar, la recepción en Guadalajara ha sido excelente. Queremos agradecer a toda la gente de la ciudad, al personal del hotel y a todos los que nos han acompañado, porque todo ha sido realmente espectacular. En cuanto a la Selección de Colombia, solo tenemos palabras de agradecimiento. El apoyo que hemos recibido durante estos tres o cuatro años al frente del equipo ha sido maravilloso. Vayamos donde vayamos, la gente nos acompaña y nos brinda un respaldo enorme. Me han dicho que aquí hay mucha pasión y mucha alegría, y eso nos motiva a seguir mejorando y a aportar cada vez más ideas y trabajo al proyecto”, concluyó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV