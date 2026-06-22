La Selección Mexicana concluirá este miércoles 24 de junio su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 cuando reciba a su similar de Chequia en el Estadio Ciudad de México, en un partido que define el orden definitivo del sector.

El equipo dirigido por Javier Aguirre encara el compromiso con la clasificación matemática obtenida tras acumular dos victorias consecutivas en las primeras semanas del certamen, mientras que el conjunto europeo registra la necesidad de sumar puntos para evitar la eliminación.

El trayecto del combinado local se edificó mediante el triunfo en el partido inaugural frente a Sudáfrica con un marcador de 2-0, seguido por una victoria de 1-0 sobre Corea del Sur en la segunda jornada. Por el contrario, la delegación checa suma una unidad en la clasificación, consecuencia de una derrota inicial de 2-1 ante el cuadro asiático y un empate posterior de 1-1 contra la representación africana.

Las cinco claves del Tricolor de Javier Aguirre

Con base en los datos estadísticos y los esquemas tácticos presentados en los dos primeros encuentros, se identifican las siguientes variables de rendimiento de la escuadra local de cara al cierre de esta etapa del torneo:

SOLIDEZ

La estructura colectiva en el sector defensivo no registra anotaciones en contra durante los 180 minutos disputados en la competencia. El funcionamiento de la línea integrada por elementos como Johan Vásquez, Israel Reyes, Edson Álvarez y Jesús Gallardo impidió la progresión de los atacantes rivales en las jornadas previas, acumulando además una racha que se extiende a compromisos oficiales anteriores.

CONTUNDENCIA

La efectividad en el área rival determinó la obtención de los seis puntos en disputa. El representativo sumó anotaciones por conducto de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el debut, además del gol de Luis Romo en el segundo partido. Esta distribución de los goles se concretó en un volumen limitado de opciones frente al arco, optimizando los avances ofensivos generados.

LOCALÍA

El factor geográfico y el soporte de la afición operan a favor de la escuadra mexicana, que disputará su segundo encuentro en el Estadio Ciudad de México. El primer partido registró una asistencia oficial de 80,824 espectadores, condición que influye en el entorno del desarrollo del juego.

TRANQUILIDAD

La situación en la tabla de posiciones otorga un margen de maniobra en la gestión del plantel para el cuerpo técnico. A diferencia de Chequia, que requiere la victoria para asegurar su permanencia en la Copa, México tiene el pase a los dieciseisavos de final asegurado, lo que disminuye la presión sobre el resultado.

EXPERIENCIA

La plantilla cuenta con futbolistas que registran actividad en múltiples ciclos mundialistas y ligas internacionales, como Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Orbelín Pineda y Raúl Jiménez. Esta base de jugadores aporta veteranía en el control de los tiempos del partido ante un rival que modificará su sistema en busca del ataque.

EL DATO

El encuentro se disputará a las 19:00 horas, bajo la dirección arbitral del colegiado argentino Yael Falcón Pérez.

NG