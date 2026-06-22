Santiago Giménez se une a Guillermo Ochoa entre las novedades para juego ante Chequia

A un día del silbatazo que pondrá en marcha el tercer y último compromiso de la Fase de Grupos frente al combinado de República Checa, el panorama en la concentración tricolor huele a cambio.

Los reportes más recientes indican que el director técnico nacional, Javier Aguirre, ha decidido dar un golpe de timón y apostar por modificaciones sustanciales en su alineación inicial, buscando la fórmula perfecta para terminar con victorias la Fase de Grupos.

La muralla histórica regresa al arco

Uno de los movimientos que más ha acaparado los reflectores es el inminente regreso de Guillermo Ochoa a la titularidad de la portería azteca.

El histórico guardameta, que sigue engrosando su leyenda en las justas mundialistas, aportará no solo sus ya célebres reflejos bajo los tres postes, sino también una indispensable dosis de liderazgo y control en el área chica.

Para Aguirre, la inclusión de Ochoa funciona como un auténtico ancla de seguridad para toda su defensiva.

Frente a una escuadra checa que se caracteriza por su fortaleza física, el constante recurso del juego aéreo y su disciplina táctica inquebrantable, contar con un arquero de gran experiencia en escenarios de extrema tensión resulta una pieza innegociable para las aspiraciones del conjunto mexicano.

Fuego nuevo en la ofensiva

La segunda gran sorpresa y quizá la decisión más aplaudida por la afición y la prensa deportiva en las últimas horas es la entrada de Santiago Giménez desde el minuto cero. Ha demostrado su letalidad, constancia y madurez frente a las porterías del suelo europeo, pero aguardaba con paciencia la oportunidad dorada de convertirse en el gran referente de área en esta justa mundialista.

Con su entrada, el estratega mexicano pretende revolucionar por completo la dinámica en la última zona del terreno de juego. Giménez ofrece un abanico de perfiles distintos al resto de los atacantes: posee una excelente movilidad para jugar de espaldas, una envidiable capacidad para retener balones divididos y, por encima de todo, un instinto asesino dentro del área. Se espera que su presencia fije a los pesados centrales europeos, permitiendo así mayor libertad a los extremos mexicanos y elevando el porcentaje de contundencia del equipo.

Una estrategia calculada para evitar el fracaso

Estos ajustes estructurales no son producto de la improvisación. El entrenador busca armar un once que logre el balance idóneo frente al último juego de la Fase de Grupos de la Selección Mexicana.

NG