Lunes, 22 de Junio 2026

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Tormenta eléctrica suspende el Francia vs Irak durante el descanso

Francia se fue al entretiempo con ventaja de 1-0 sobre Irak antes de la interrupción por condiciones climáticas

Por: EFE

Una tormenta eléctrica obligó a suspender temporalmente el Francia vs Irak durante el descanso en Filadelfia. EFE/ A. Colmenares.

Una tormenta eléctrica obligó a suspender temporalmente el Francia vs Irak durante el descanso en Filadelfia. EFE/ A. Colmenares.

El inicio del segundo tiempo del partido entre Francia e Irak, correspondiente al Grupo I, fue suspendido este lunes debido a una tormenta eléctrica en Filadelfia, Estados Unidos.

Justo al finalizar la primera mitad, la megafonía del estadio instruyó a los aficionados a "abandonar las áreas de asientos al aire libre y buscar refugio dentro del recinto".

De acuerdo con los protocolos de seguridad, una vez activada la alerta, el partido debe permanecer suspendido durante al menos 30 minutos.

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Al descanso, Francia vence a Irak por 1-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé en el minuto 14.

Este es el primer encuentro de esta Copa del Mundo que ha tenido que ser suspendido por causas meteorológicas, una situación que ha generado preocupación debido a que gran parte de Estados Unidos es propensa a registrar tormentas eléctricas en esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) había emitido un aviso de tornado para la zona de Filadelfia poco antes de la suspensión.

SV

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