Chivas y Leones Negros medirán fuerzas en Tepatitlán rumbo al Apertura 2026

La preparación del futbol mexicano de cara al Torneo Apertura 2026 no se detiene. El Guadalajara y los Leones Negros de la UdeG protagonizarán un atractivo duelo jalisciense de carácter amistoso en el corazón de la región de Los Altos de Jalisco. El compromiso se llevará a cabo el próximo viernes 10 de julio a las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México).

El escenario elegido para albergar este encuentro de pretemporada es el Estadio Gregorio "Tepa" Gómez, hogar del Tepatitlán FC, el cual espera recibir una gran respuesta por parte de las aficiones de ambos conjuntos.

Chivas afina la máquina de Milito

Para las Chivas, dirigidas tácticamente por Gabriel Milito, este juego representa su segundo gran ensayo formal de cara a un semestre de alta exigencia, donde no solo buscarán el protagonismo en la Liga MX, sino también en la Leagues Cup y la proyección internacional hacia la Concachampions.

El Rebaño Sagrado, tras realizar la etapa más fuerte de su preparación física en las playas de Isla Navidad, busca ahora dotar de ritmo futbolístico a sus jugadores. El estratega argentino aprovechará el choque para acoplar a sus nuevas incorporaciones, como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, previo a su debut oficial en el torneo local contra Toluca.

Leones Negros busca rugir con fuerza

Por su parte, la escuadra melenuda de la UdeG ve en este clásico estatal la oportunidad perfecta para calibrar sus armas. La escuadra universitaria busca llegar con un nivel óptimo al inicio de la Liga de Expansión MX, donde intentarán ser contendientes directos al título. Este duelo promete intensidad, ya que ambos banquillos buscarán probar variantes tácticas y dar minutos a sus planteles en un escenario regional que respira futbol.

NG