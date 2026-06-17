Mundial 2026: Messi, Mbappé, Montes: las jugadas más polémicas del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya está en marcha y, más allá de los goles, las controversias arbitrales se roban los reflectores. Desde una roja directa al mexicano César Montes hasta acusaciones de favoritismo hacia Lionel Messi y tensiones con Kylian Mbappé, estas son las polémicas que hoy sacuden el torneo.

El "favoritismo" hacia Lionel Messi ante Argelia

La Selección Argentina debutó con una victoria de 3-0 sobre Argelia en Kansas City. Lionel Messi brilló con un hat-trick que lo igualó con Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales.

Sin embargo, la actuación del astro argentino quedó manchada por una jugada en el minuto 30. Messi propinó una fuerte patada al defensor argelino Aïssa Mandi en una disputa por el balón.

El árbitro polaco Szymon Marciniak decidió no mostrar la tarjeta roja, y el VAR brilló por su ausencia. Esta decisión desató la furia en España, especialmente en el programa "El Chiringuito".

Periodistas como Edu Aguirre y José Luis Sánchez estallaron en vivo. Aseguraron que "a cualquier otro jugador lo echan" y acusaron a la FIFA de proteger a la leyenda sudamericana con "ayuditas" arbitrales.

La expulsión de César Montes que deja a México en aprietos

Por su parte, la Selección Mexicana vivió su propio drama en el partido inaugural del torneo. Aunque el Tri venció 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el final del encuentro dejó un sabor amargo.

En el tiempo de compensación (90+1'), el capitán César Montes cometió una dura falta sobre Khuliso Mudau para frenar un contragolpe peligroso.

El árbitro brasileño Wilton Sampaio no dudó y le mostró la tarjeta roja directa al defensor del Lokomotiv. La decisión fue calificada como rigorista por algunos aficionados que no ven más que una amarilla, pero dejó a México con diez hombres.

Esta expulsión significa que Javier Aguirre perderá a su líder defensivo para el duelo de la Jornada 2 frente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Kylian Mbappé: Goles, críticas y conflictos comerciales

En el campamento de la Selección de Francia, las aguas tampoco están tranquilas. Kylian Mbappé anotó un doblete en la victoria 3-1 sobre Senegal, superando la marca goleadora de Pelé en Copas del Mundo.

A pesar de su brillantez individual, el delantero del Real Madrid fue blanco de críticas. Analistas de Fox Sports señalaron el pobre funcionamiento colectivo del equipo de Didier Deschamps durante el primer tiempo. Los comentarios van, sobre todo, porque para muchos, el grupo juega en favor del delantero y no en conjunto.

Lideran los grupos tras el final de la primera jornada

Más allá de las decisiones arbitrales cuestionadas, las expulsiones y los debates que han marcado el arranque del Mundial 2026, las selecciones involucradas mantienen el foco en sus objetivos deportivos.

México encabeza el Grupo A con tres puntos y una diferencia de goles de +2; Argentina lidera su sector tras sumar tres unidades con un saldo de +3; mientras que Francia marcha como sublíder del Grupo I, empatada en puntos con Noruega, aunque por detrás en la diferencia de goles (+3 contra +4).

Con la primera jornada concluida, los tres equipos buscarán dejar atrás la polémica y concentrarse en asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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