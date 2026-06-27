La Selección de Argentina concluyó la fase de grupos de la Copa del Mundo con una victoria de 3-1 sobre Jordania en el Estadio Dallas, resultado con el que confirmó el primer lugar del Grupo J y aseguró su enfrentamiento ante Cabo Verde en la ronda de los 32. Jordania, por su parte, quedó eliminada del torneo sin sumar unidades.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni presentó una alineación con nueve cambios respecto al partido anterior y dejó a Lionel Messi en la banca para dosificar cargas , luego de haber asegurado su clasificación. Aun así, Argentina tomó el control del encuentro desde el inicio y abrió el marcador a los 19 minutos con un gol de Giovani Lo Celso. Más tarde, al 31', Lautaro Martínez amplió la ventaja al convertir un penal para el 2-0.

Jordania reaccionó al comienzo del segundo tiempo y descontó al minuto 55 por conducto de Mousa Altamari, lo que dio un nuevo impulso al encuentro. Con el marcador 2-1, Scaloni envió al campo a Messi, quien ingresó para disputar la parte complementaria y volvió a marcar diferencia en el ataque argentino.

El capitán de la Albiceleste sentenció el partido al minuto 80 con un tiro libre para el 3-1 definitivo . El tanto no solo aseguró la victoria, sino que también le permitió establecer una nueva marca en la historia de las Copas del Mundo. Messi se convirtió en el primer futbolista en anotar en siete partidos consecutivos del torneo, superando el registro de seis encuentros que compartían el francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho desde 1970.

Además, el atacante argentino llegó a seis goles en la presente edición del Mundial y se mantiene al frente de la tabla de goleadores. Detrás de él aparecen los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, ambos con cuatro anotaciones. El gol frente a Jordania también representó el número 19 de Messi en la historia de la Copa del Mundo, ampliando su récord como máximo anotador del certamen.

Con este resultado, Argentina avanzó a la fase de eliminación directa como líder de su grupo y enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final . Jordania cerró su participación con tres derrotas y quedó fuera de la competencia sin puntos.

SV