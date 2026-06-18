Las celebridades dentro de las selecciones de distintos países, tales como los delanteros más destacados; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland, tienen millones de seguidores, mil 407 millones si se suman los espectadores de los cuatro futbolistas.

Cada uno de los jugadores utiliza sus redes sociales de diferente manera. Algunos enfocan sus publicaciones a su deporte, y otros combinan el juego con la vida personal, permitiendo que los fanáticos se sientan más cerca de ellos. A continuación te contamos un poco de los perfiles de cada uno.

¿Cómo usan las redes sociales los capitanes más importantes del mundial?

Lionel Messi

Con más de 507 millones de seguidores, el perfil de @leomessi es la tercera persona más seguida en Instagram. Tiene mil 512 posts, y una de sus publicaciones es la más likeada en la historia de la red social.

Entre sus posts podemos encontrar principalmente video y fotos enfocados en lo profesional. Su perfil combina entrenamientos, partidos y campañas de publicidad, aunque de vez en cuando sorprende con alguna imagen personal.

En cuanto a su publicación con el mayor número de likes en la historia de Instagram y de las redes sociales en general, es un carrusel publicado en diciembre del 2022, en donde aparece sujetando la Copa del Mundo en Quatar, con la descripción de "CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!”. De acuerdo con el registro Guinness World Records, suma 75 millones de me gusta, y alcanzó los 10 millones en los primeros 40 minutos.

Kylian Mbappé

Por otro lado y con 130 millones de seguidores, se encuentra Kylian Mbappé, quien además tiene mil 479 publicaciones. Tras ingresar al equipo del Real Madrid, el perfil de @k.mbappe consiguió más de 30 millones en esa temporada, representando uno de los crecimientos más significativos entre los futbolistas que utilizan la aplicación.

Asimismo, el delantero también suele enfocarse en contenido profesional, dejando la vida personal más en privado, aunque ocasionalmente opta por subir algún contenido de su vida.

Erling Haaland

Con tan solo 41 millones de seguidores, el perfil de @erling sima mil 22 publicaciones que, a diferencia de los ya mencionados, complementa sus posts sobre su carrera con momentos personales, e incluso contenido viral y humorístico , por lo que muchos fanáticos disfrutan el perfil del jugador noruego.

Por si no fuera poco, Haaland también cuenta con un perfil en TikTok, una de las plataformas más relevantes de la actualidad, en la que suma 4.1 millones de seguidores, y en donde comparte clips de sus goles y otros momentos de su vida.

Cristiano Ronaldo

El capitán de la Selección de Portugal, cuyo usuario es @cristiano, resulta ser el usuario de Instagram más seguido en todo el mundo con más de 666 millones de seguidores, además de 4 mil posts.

En su perfil comparte contenido de sus entrenamientos, partidos, promocionales de su marca propia, UR Cristiano, y demás colaboraciones. Además, su post con más me gusta es una imagen en la que aparece jugando ajedrez junto con Messi, como una campaña publicitaria de Louis Vuitton, antes del Mundial de Quatar en 2022.

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