La Bahía de San Francisco albergará el décimo de 16 partidos de la primera ronda de eliminación directa en la Copa del Mundo este 2026, del que solo puede seguir con vida uno entre Estados Unidos, el co-anfitrión que genera altas expectativas, y Bosnia y Herzegovina, que quiere dar la campanada y dejar fuera a los locales ante su gente en California.

Estados Unidos llega como favorito

La selección que comanda Mauricio Pochettino, a pesar de que llegó a la Copa del Mundo con dudas –una sola victoria y tres derrotas en amistosos–, ha mostrado un papel convincente en la Fase de Grupos, con un arranque goleador sobre Paraguay y un triunfo más ante Australia, lo que le permitió al argentino darse el lujo de descansar futbolistas ante Turquía, duelo que perdieron e impidió terminar con paso invicto, pero ya con el boleto en mano como primer lugar del Grupo D.

El conjunto de las barras y las estrellas mostró un futbol dinámico, rápido y con variantes en el ataque gracias a referentes ofensivos como Christian Pulisic, Weston McKennie o Ricardo Pepi y tienen el balance con una defensa agresiva, de presión alta, que brinda pocos espacios, y el plantel llega con la confianza hasta las nubes, no solo por el apoyo de las gradas, sino por el dominio que mostraron para asegurar el primer objetivo desde temprano en la justa.

El partido viene con fantasmas acechando. No es la primera vez que Estados Unidos juega un partido de eliminación en casa; en 1994 lograron clasificar como uno de los terceros lugares, lo que les dio una cita con Brasil, ante quienes cayeron en Octavos de Final, también en San Francisco. Sin embargo, en aquella ocasión la Canarinha portaba la etiqueta de favorita y ahora serán los organizadores los que tengan que cumplir con los pronósticos a su favor.

Los balcánicos quieren volver a dar una campanada mundial

Bosnia y Herzegovina ha tenido un Mundial complicado. La segunda participación de los balcánicos en la Copa Mundial, tras Brasil 2014, inició con un empate agridulce ante Canadá, otro de los co-anfitriones contra los que dejaron ir el triunfo en Toronto, situación que no pueden volver a permitir, al no contar con una segunda oportunidad a partir de este miércoles.

Al empate le siguió una dura derrota a manos de Suiza por 4-1 que sacudió a los europeos y puso a temblar sus aspiraciones de clasificar en el Grupo B, no obstante, consiguieron la meta con un triunfo ante Qatar que terminó por darles un boleto en calidad de tercer lugar, superando la actuación que dejaron en Sudamérica.

A pesar de los altibajos en la Fase de Grupos, Bosnia ha demostrado que cuenta con las armas para neutralizar a un equipo de grandes aspiraciones, al ser los responsables de que Italia se haya quedado fuera de otro Mundial con la victoria sobre la Azzurra en el Repechaje. Este primero de julio, el escenario y las circunstancias son distintas y pese a que ya conocen el vértigo de estar a un paso de caer, contrario a su victoria en Bosnia, los Dragones tendrán que imponerse también a la presión del público local.

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OB