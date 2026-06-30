LeBron James dice adiós a los Lakers, pero no a la NBA

El representante de LeBron James informó a la cadena ESPN que el jugador ha confirmado a Los Ángeles Lakers que no seguirá en la franquicia para la próxima temporada. La información llega a horas de la apertura de la agencia libre de la NBA.

LeBron James, de 41 años, va a disputar su vigésima cuarta temporada en la NBA, pero no lo hará con la camiseta de los Lakers, según las fuentes citadas.

James saldrá de los Lakers tras ocho años en los que conquistó el anillo en la Burbuja de Orlando en 2020 en las Finales contra los Miami Heat.

En la última temporada, el cuádruple campeón NBA promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido, pero su equipo cayó ante los Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los 'playoffs'.

Los Lakers habían propuesto a LeBron seguir en la franquicia, que se quedará ahora con Luka Doncic como principal cara visible.

¿James con rumbo al Chase Center?

LeBron James decidió entrar en la agencia libre, que abre este mismo martes a las 18:00 horas del Este de Estados Unidos y va a estudiar ofertas.

Los Golden State Warriors de Steph Curry figuran entre las franquicias mejor posicionadas para incorporar al veterano, según los medios estadounidenses.

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OB