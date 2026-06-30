El partido entre la Selección paraguaya y el conjunto alemán este lunes se posicionó como uno de los momentos más relevantes en lo que va de la Copa del Mundo 2026, ya que fue una de las disputas más reñidas, en la que ambos equipos se rehusaban a abandonar la competencia. Sin embargo, pese al esfuerzo, la Albirroja logró sobreponerse ante los germanos, consiguiendo su pase directo a octavos de final y eliminando a los teutones del torneo.

El triunfo de Paraguay se sintió y se vivió no solo en el estadio, ya que miles de compatriotas paraguayos se dieron cita en sus casas, restaurantes, bares y otros lugares para apreciar la decisiva batalla de su selección. Fue en uno de estos espacios donde ocurrió un hecho inesperado que se volvió viral en redes sociales gracias al sentimiento colectivo de frustración.

Aficionados paraguayos se pierden de la definición ante Alemania

En plataformas como X circuló un video en el que se mostraba cómo aficionados del conjunto deportivo de Paraguay se encontraban en un restaurante presenciando el momento exacto en que se definiría si el país avanzaba a la siguiente etapa del Mundial o si Alemania conseguía llevarse la victoria.

Justo en el momento de mayor tensión, mientras todos observaban cómo José Canale se posicionaba para anotar el penal definitivo que sentenciaría la eliminación de los teutones, la transmisión del partido se cortó, provocando una reacción inmediata entre los espectadores.

Lo que era un escenario completamente en silencio y lleno de expectativa rápidamente se convirtió en gritos de frustración, enojo, risas y bullicio cuando el proyector que transmitía el juego se apagó justo cuando Canale avanzaba, dejando a todos los presentes sin poder observar el desenlace.

Rápidamente se encargaron de restablecer la transmisión, logrando mostrar únicamente la imagen con su equipo clasificado, por lo que el festejo se apoderó de toda la sala.

El video fue publicado en redes sociales y rápidamente acumuló comentarios de todo tipo; la mayoría señalaba que entendían la frustración del momento o se burlaba de la situación.

Paraguay supera a Alemania en penales y avanza a octavos de final

La tanda de penales arrancó de forma favorable para Paraguay, luego de que el portero Orlando Gill detuviera el primer disparo de Alemania, ejecutado por Kai Havertz. Después, Maurício, Gustavo Gómez y Mathías Galarza Fonda marcaron sus respectivos cobros para poner en ventaja a la Albirroja.

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La emoción aumentó cuando Gill volvió a ser protagonista al atajar el penal de Nick Woltemade. Sin embargo, Paraguay también vivió momentos de tensión tras los fallos de Antonio Sanabria y Fabián Balbuena, cuyo disparo fue detenido por Manuel Neuer.

Con la serie todavía abierta, Jonathan Tah tuvo la oportunidad de mantener con vida a Alemania, pero mandó su tiro por encima del arco. Finalmente, José Canale tomó la responsabilidad del último penal paraguayo y no falló, sellando la victoria 4-3 y desatando la celebración de la Albirroja.

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