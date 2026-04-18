Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por la final de la Copa del Rey 2026

La emoción del futbol español llega a su punto culminante con la gran final de la Copa del Rey 2026 , que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad. Tras meses de intensa competencia, ambos equipos se medirán en un duelo que promete ser vibrante y que definirá al campeón de esta prestigiosa competición doméstica.

Los aficionados en México podrán seguir este emocionante encuentro a través de la señal de Sky Sports , que tendrá a su cargo la transmisión en vivo.

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La final de la Copa del Rey 2026 se disputará hoy sábado 18 de abril. El escenario elegido para esta trascendental cita es el Estadio La Cartuja de Sevilla . El pitido inicial está programado para las 13:00 horas del Centro de México, un horario ideal para que los seguidores del fútbol no se pierdan ni un solo detalle de este enfrentamiento entre "Colchoneros" y "Vascos".

El Atlético de Madrid llega a esta instancia tras eliminar al Barcelona en semifinales, mientras que la Real Sociedad consiguió su pase al dejar en el camino a su clásico rival, el Athletic Club, con un marcador global de 2-0.

Antoine Griezmann: El inicio en la Real Sociedad y su posible último título

Esta final de la Copa del Rey adquiere un matiz especial para Antoine Griezmann , quien podría estar viviendo sus últimos momentos en el futbol europeo.

El delantero francés, cuya carrera no siguió el camino tradicional, fue descubierto por Eric Olhats para la Real Sociedad, club donde debutó profesionalmente el 2 de septiembre de 2009 contra el Rayo Vallecano en Segunda División.

En su primera temporada con la Real, Griezmann fue fundamental para que el equipo lograra el ascenso a Primera División , anotando 6 goles. Se marchó en 2014 tras jugar 202 partidos y anotar 53 goles, dejando al equipo clasificado para la Champions League y consolidándose como uno de los mejores extremos de La Liga.

El pasado 24 de marzo de 2026, se anunció oficialmente un acuerdo con el Orlando City de la MLS, donde Griezmann se incorporará en julio de este año.

Antes de su partida, el francés ha expresado que su gran objetivo es levantar un título más . La Copa del Rey 2026 representa su oportunidad más cercana y tangible para lograrlo, habiendo anotado 5 goles en la actual edición del torneo.

Griezmann está decidido a que este sea su trofeo de despedida para cerrar su ciclo como leyenda "colchonera".

¿Último Baile del “Principito”?

Además de la Copa del Rey, Griezmann y el Atlético de Madrid también están inmersos en la Champions League.

El pasado, 14 de abril de 2026, el equipo de Diego Simeone selló su pase a las semifinales de la Champions League, tras ganar 2-0 en la ida en el Camp Nou y resistir en el Metropolitano, a pesar de que el FC Barcelona ganó el partido de vuelta 1-2, el marcador global de 3-2 favoreció a los rojiblancos.

El Atlético de Madrid se enfrentará en semifinales al ganador de la serie entre el Arsenal y el Sporting de Portugal. Griezmann tiene el sueño de despedirse con la "Orejona", y con el equipo ya en semis, el "último baile" del "Principito" podría terminar en la final de Múnich el próximo 30 de mayo.

AR

