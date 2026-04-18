¿Cuándo juega la Selección Mexicana en Jalisco?

La espera terminó para los aficionados tapatíos. La Selección Mexicana disputará un partido oficial de la Copa Mundial 2026 de la FIFA en nuestra ciudad, un evento que se prevé inolvidable para el deporte en Jalisco.

Como sede oficial, Guadalajara se prepara para recibir a millones de visitantes de todo el mundo con motivo de esta fiesta de futbol. El Estadio AKRON (que llevará el nombre oficial de Estadio Guadalajara durante la justa) será el epicentro de la pasión tricolor.

Este evento no solo es imperdible en lo deportivo, sino que representa una derrama económica y cultural inmensa para el Estado de Jalisco. Ver al equipo nacional jugando en casa es una oportunidad que ningún verdadero fanático querrá perderse.

¿Cuándo y contra quién juega México en Guadalajara?

Apunta bien en tu calendario y prepara la camiseta: el esperado partido de la Selección Mexicana en Jalisco se llevará a cabo el jueves 18 de junio de 2026.

El rival a vencer en este crucial encuentro de la fase de grupos (Grupo A) será la Selección de Corea del Sur. Este duelo promete sacar chispas, recordando enfrentamientos pasados llenos de intensidad y dramatismo entre ambas escuadras.

El silbatazo inicial resonará en el Estadio AKRON, un recinto de clase mundial ubicado en el municipio de Zapopan, que cuenta con una capacidad para más de 46 mil espectadores listos para hacer pesar la localía.

Este será el segundo partido del Tri en la fase de grupos, justo después de su gran debut en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Un triunfo en tierras tapatías será vital para asegurar el pase a la siguiente ronda del torneo.

Los otros partidos que recibirá Jalisco en 2026

Además del esperado duelo de México, Guadalajara albergará otros tres emocionantes encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026, consolidándose como una sede de primer nivel.

El primer partido en la ciudad será el 11 de junio de 2026, donde Corea del Sur se medirá ante Chequia. Cabe destacar que los surcoreanos entrenarán en Verde Valle, por lo que estarán muy adaptados a la ciudad.

Luego, el 23 de junio, la Selección de Colombia entrará en acción buscando dominar su grupo, trayendo todo el sabor y la pasión del futbol sudamericano a nuestra metrópoli, ante la República Democrática del Congo.

Para finalizar, el 26 de junio, el estadio vibrará con un choque de titanes: España contra Uruguay. Este es considerado uno de los duelos más atractivos y de mayor demanda en toda la primera fase del torneo.

Consejos para vivir el Mundial en el Estadio AKRON

Si planeas asistir al partido de México o a algún otro del Mundial 2026, la preparación es clave. Aquí te dejamos una lista de consejos para asegurar tu lugar y disfrutar al máximo sin contratiempos:

Mantente atento a los canales oficiales de la FIFA por los boletos. La demanda para ver a la Selección Mexicana será altísima; algunos incluso ya se han agotado, así que siempre será mejor revisar con tiempo para saber si todavía hay disponibles.

El Estadio AKRON se encuentra en Zapopan, a unos 15 kilómetros del centro de Guadalajara. Usa el transporte público, como Mi Macro Periférico, o llega con horas de anticipación para evitar el tráfico pesado.

Si vienes de fuera de Jalisco o tienes familiares de visita, busquen hoteles desde ahora. Las fechas de los partidos, especialmente el 18 y el 26 de junio, tendrán ocupación total garantizada.

Junio en la ciudad suele ser cálido y marca el inicio de la temporada de lluvias. Lleva ropa cómoda, calzado adecuado, hidratación y un impermeable ligero.

Disfruta de las actividades previas a los partidos, la deliciosa gastronomía local y el ambiente inigualable que solo los tapatíos sabemos ofrecer a los visitantes internacionales.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y nuestra ciudad está lista para demostrar por qué es una de las capitales futboleras más importantes del continente.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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