Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro Kennedy de Washington D.C en Estados Unidos, donde se conformaron los 12 grupos y las 48 selecciones que se participarán de la próxima justa mundialista.

Tras el sorteo, así quedaron conformados los grupos:

Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y ganador del 'play off' europeo D (República Checa/Irlanda/Dinamarca/Macedonia).

Grupo B: Canadá, ganador del 'play off' europeo A (Gales/Bosnia/Italia/Irlanda), Catar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del 'play off' europeo C (Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumanía).

Grupo E: Alemania, Curasao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador del 'play off' europeo B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, ganador del 'play off' 2 (Bolivia/Irak/Surinam) y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, ganador del 'play off' 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo), Colombia y Uzbekistán.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

El debut de México será contra Sudáfrica

El debut de México será el 11 de junio en el Estadio Azteca ante Sudáfrica, repitiendo un partido inaugural por primera vez en la historia. Ese mismo día, pero en 2010, México abrió el Mundial contra los mismos sudafricanos, con Javier Aguirre como técnico y Rafael Márquez marcando el gol del empate. Para esta edición, el Tri busca iniciar con el pie derecho frente a un rival que llega en reconstrucción.

El segundo compromiso será el 18 de junio en el Estadio Guadalajara, donde México enfrentará a Corea del Sur, selección conocida por su intensidad y velocidad. Finalmente, el 24 de junio cerrará la fase de grupos ante el ganador del repechaje europeo, duelo que podría definir posiciones rumbo a los dieciseisavos de final, tomando en cuenta que en este Mundial pueden avanzar hasta tres equipos por sector.

En términos generales, el sorteo resultó accesible para México, que evitó a potencias de mayor peso en esta primera fase . Aun así, Aguirre y su cuerpo técnico han señalado que no habrá margen para la confianza.

