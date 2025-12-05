El sorteo para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 2026 ha dictado sentencia y, para sorpresa de muchos, el temido "Grupo de la Muerte" brilla por su ausencia. La expansión de equipos y la distribución de los bombos han generado un fenómeno inusual: en lugar de concentrar a tres potencias en un solo sector, el azar ha democratizado el talento, repartiendo duelos de alto calibre a lo largo y ancho de la fase de grupos.

No hay una zona imposible, pero sí hay "choques de trenes" garantizados que ya marcan la agenda del aficionado. La paridad es la nueva reina del torneo.

Europa contra Sudamérica: El Clásico

Uno de los duelos más esperados será el España vs Uruguay. La "Roja", que llega como número 1 del ranking de la FIFA, pondrá a prueba su futbol de posesión liderado por la magia joven de Lamine Yamal y la conducción de Pedri. Enfrente tendrán a la "Garra Charrúa" (16), un equipo que, bajo la batuta de Federico Valverde y la potencia ofensiva de Darwin Núñez, promete convertir el mediocampo en una zona de guerra. Es el choque de estilos definitivo: la técnica contra la intensidad.

Duelos de estrellas y revanchas

En otro frente, Inglaterra (4) se medirá a Croacia (10). Los "Tres Leones", con un Jude Bellingham en su plenitud y la jerarquía de Harry Kane, buscarán evitar sorpresas ante una Croacia que, aunque veterana, se ha renovado defensivamente con Joško Gvardiol como estandarte y la eterna sabiduría de su medular.

Quizás el duelo más mediático en términos de individualidades sea el Francia (3) ante Noruega (29). Aunque el ranking de la FIFA sugiere disparidad, la realidad del campo dice otra cosa: será el enfrentamiento directo entre los dos herederos del trono, Kylian Mbappé contra Erling Haaland. Noruega, con Martín Ødegaard surtiendo balones, es el "tapado" más peligroso del torneo para una Francia obligada a ganar.

El talento latino y la muralla africana

El grupo que alberga el Portugal (6) contra Colombia (13) promete futbol ofensivo puro. Los lusos, con una generación dorada encabezada por Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes y el incombustible Vitinha, chocarán ante una Colombia que vive un renacer de la mano de Luis Díaz. La velocidad por las bandas será la clave de este encuentro.

Finalmente, el Brasil (5) ante Marruecos (11) cerrará la lista de imperdibles. La "Canarinha", encomendada al desequilibrio de Vinícius Jr. y Rodrygo, tendrá que descifrar el cerrojo táctico de los "Leones del Atlas", quienes con Achraf Hakimi y Brahim Díaz ya demostraron en el pasado que no temen a los gigantes.

El Mundial 2026 no tendrá un grupo de la muerte, pero nos regalará desde el día uno partidos dignos de una semifinal. La mesa está servida.

