Hace unos momentos se llevó a cabo el Sorteo Final del Mundial 2026 por lo que la gran mayoría de partidos de la Fase de Grupos del torneo más importante de selecciones varoniles de futbol ya se encuentran agendados. Como sede, Guadalajara había sido asignada con cuatro partidos para la Fase de Grupos que, tras la resolución del acomodo de los bombos del sorteo, han quedado definidos.

De acuerdo con el calendario publicado por la FIFA el pasado 4 de junio de 2024, en la Perla Tapatía se llevarían a cabo los siguientes partidos:

Partido 2 – Grupo A

Partido 28 – Grupo A (México #2)

Partido 48 – Grupo K

Partido 66 – Grupo H

Sin embargo, tras la celebración del Sorteo Final del Mundial 2026 los encuentros han quedado medianamente definidos. A continuación el calendario.

Estos podrían ser los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el Estadio AKRON

Con el pendiente de definir el calendario oficial y de horarios de la Fase de Grupos del Mundial 2026, lo cual se realizará mañana sábado 6 de diciembre, estas son las posibles combinaciones de partidos a disputarse en Guadalajara:

Jueves 11 de junio de 2026

Corea contra el ganador de la Repesca D europea (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda y República Checa)

Jueves 18 de junio de 2026

México contra Corea del Sur

Martes 23 de junio de 2026

Portugal contra Uzbekistán o el ganador de la Repsca A (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo) contra Colombia

Viernes 26 de junio de 2026

Cabo verde contra Arabia Saudita

En la agenda destacan, en caso de confirmarse, el segundo partido de la Selección Mexicana y la aparición de la selección de Portugal con el que presumiblemente será el último Mundial que disputará Cristiano Ronaldo.

Cabe destacar que el recinto en el que Chivas disputa sus partidos de local de la Liga MX será llamado Estadio Guadalajara durante la celebración del Mundial 2026.

