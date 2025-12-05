Hace unos momentos se llevó a cabo el Sorteo Final del Mundial 2026 por lo que la gran mayoría de partidos de la Fase de Grupos del torneo más importante de selecciones varoniles de futbol ya se encuentran agendados. Como sede, Guadalajara había sido asignada con cuatro partidos para la Fase de Grupos que, tras la resolución del acomodo de los bombos del sorteo, han quedado definidos.De acuerdo con el calendario publicado por la FIFA el pasado 4 de junio de 2024, en la Perla Tapatía se llevarían a cabo los siguientes partidos:Sin embargo, tras la celebración del Sorteo Final del Mundial 2026 los encuentros han quedado medianamente definidos. A continuación el calendario.Con el pendiente de definir el calendario oficial y de horarios de la Fase de Grupos del Mundial 2026, lo cual se realizará mañana sábado 6 de diciembre, estas son las posibles combinaciones de partidos a disputarse en Guadalajara:Jueves 11 de junio de 2026Jueves 18 de junio de 2026Martes 23 de junio de 2026Viernes 26 de junio de 2026En la agenda destacan, en caso de confirmarse, el segundo partido de la Selección Mexicana y la aparición de la selección de Portugal con el que presumiblemente será el último Mundial que disputará Cristiano Ronaldo. Cabe destacar que el recinto en el que Chivas disputa sus partidos de local de la Liga MX será llamado Estadio Guadalajara durante la celebración del Mundial 2026.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB