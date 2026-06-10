Mundial 2026: así le fue al Tri en los debuts mundialistas desde México 1986

El inicio del Mundial 2026 marca un momento histórico para la Selección Mexicana, que vuelve a ser anfitriona del torneo y parte del juego inaugural, esta vez ante el equipo de Sudáfrica, una curiosa coincidencia con la Copa del Mundo de 2010, cuando los africanos tuvieron la sede.

En un torneo tan corto y de margen de error cero como la Copa del Mundo, un tropiezo inicial suele ser una sentencia de eliminación prematura. A solo unas horas de que ruede el balón en el estadio Azteca, recordamos cómo le ha ido al Tri en su primer partido desde 1986, la última ocasión en que el Mundial se jugó en casa.

En 1986 México superó a Bélgica por 2-1 con anotaciones de Fernando Quirarte y Hugo Sánchez, estableciendo un precedente de fortaleza como local. Tras la ausencia en Italia 1990 debido a una sanción administrativa de la FIFA, el regreso en Estados Unidos 1994 resultó complejo; el conjunto cayó por la mínima diferencia ante Noruega tras un error defensivo. Este tropiezo obligó a replantear la estrategia para los siguientes compromisos, marcando la única derrota en un partido inaugural para el equipo en la historia reciente de los mundiales.

El cambio de milenio trajo consigo una consolidación en los arranques mundialistas, comenzando en Francia 1998 con una victoria de 3-1 sobre Corea del Sur, donde Ricardo Peláez y Luis Hernández revirtieron un marcador adverso. Cuatro años después, en Corea-Japón 2002, el cuadro nacional mantuvo la inercia ganadora al vencer 1-0 a Croacia gracias a un penal ejecutado por Cuauhtémoc Blanco. Estos resultados reflejaron una madurez táctica y una mayor capacidad de adaptación ante rivales de distintas confederaciones, cimentando la reputación del equipo como un competidor consistente en la fase de grupos.

Hirving Lozano festeja el gol con que México venció a Alemania en Rusia 2018. IMAGO7/A. Cuevas

La buena racha de México en los mundiales del siglo XXI

La tendencia positiva continuó en Alemania 2006 con un triunfo de 3-1 frente a Irán, impulsado por un doblete de Omar Bravo y un tanto de Antonio Naelson, en un duelo que se resolvió durante la segunda mitad. Posteriormente, en Sudáfrica 2010, el equipo protagonizó el partido inaugural contra los anfitriones, rescatando un empate 1-1 con un gol de Rafael Márquez en la recta final del encuentro. Este antecedente cobra relevancia actual, ya que muestra la capacidad del conjunto para manejar la presión de un estadio en contra y sumar puntos vitales en el inicio del torneo.

Las presentaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018 destacaron por el rigor defensivo y la contundencia en momentos clave. En territorio sudamericano, un gol de Oribe Peralta bastó para derrotar 1-0 a Camerún bajo una intensa lluvia en Natal, mientras que en la justa rusa se logró un triunfo histórico de 1-0 sobre Alemania, vigente campeona del mundo, con una anotación de Hirving Lozano. Ambas victorias demostraron un alto nivel de concentración y una ejecución precisa de los planes de juego diseñados por los cuerpos técnicos en turno, elevando las expectativas sobre el rendimiento del plantel.

Finalmente, en Qatar 2022, el equipo igualó sin goles frente a Polonia en un partido cerrado donde la intervención del guardameta Guillermo Ochoa al atajar un penal a Robert Lewandowski fue determinante para asegurar el empate.