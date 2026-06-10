Inglaterra vs Costa Rica: dónde ver EN VIVO el amistoso rumbo al Mundial 2026

La selección nacional de Inglaterra se enfrenta a su similar de Costa Rica este miércoles 10 en las instalaciones del Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, en un partido amistoso internacional que representa la última oportunidad para que el conjunto europeo afine sus piezas tácticas antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo.

En contraste, el combinado costarricense, que no logró clasificar a la justa mundialista de este año tras sus participaciones consecutivas en ediciones anteriores, asume el encuentro como una oportunidad para foguear a su nueva generación de futbolistas y medir su nivel competitivo ante una de las potencias del balompié global.

El cuerpo técnico inglés tiene como objetivo principal consolidar su funcionamiento colectivo y mejorar la efectividad en el último tercio del campo, especialmente tras su reciente victoria por 1-0 ante Nueva Zelanda donde, a pesar del marcador favorable, el rendimiento general del equipo reveló áreas de mejora.

Tuchel deberá exigir a sus dirigidos un dominio territorial más claro, evitando el estilo libre que dominó en el juego anterior, y buscar una mayor fluidez en la creación de juego, aprovechando el talento de figuras como Jude Bellingham y Bukayo Saka.

Los antecedentes históricos entre ambas escuadras remiten a la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014; en aquella ocasión, un empate sin goles selló la clasificación de los costarricenses a los octavos de final como líderes de su sector, al mismo tiempo que consumó la eliminación inglesa. Sin embargo, el panorama actual es distinto: Inglaterra llega a este verano como una de las candidatas para competir por el trofeo, mientras que Costa Rica atraviesa un proceso de reestructuración deportiva tras una racha sin victorias en el año.

Seleccionados de Costa Rica en entrenamiento. FACEBOOK/fcrf.lasele

¿Dónde ver Inglaterra vs Costa Rica?

Fecha: 10 de junio

Horario: 14 horas

Canal: Sky Sports e Izzi Go

Alineaciones probables del Inglaterra vs Costa Rica

Inglaterra (4-2-3-1):

Portero: Jordan Pickford.

Jordan Pickford. Defensas: Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Tino Livramento.

Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Tino Livramento. Mediocampistas: Declan Rice, Kobbie Mainoo; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon.

Declan Rice, Kobbie Mainoo; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon. Delantero: Harry Kane [5, 8].

Costa Rica (5-4-1):