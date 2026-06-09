En el marco del día de medios ofrecido por parte de la Selección Mexicana de futbol, el defensor Mateo Chávez detalló los objetivos institucionales de la escuadra mexicana y analizó las condiciones de juego bajo las cuales se desenvolverá el equipo ante las expectativas de la audiencia local, resaltando la importancia de mantener la estabilidad mental frente a escenarios de alta exigencia.

"Es la meta, no sé si decir obsesión, pero ese es el objetivo número uno", declaró Chávez en relación con las metas deportivas trazadas por el grupo. El zaguero refirió la respuesta del público durante las últimas jornadas de preparación: "La gente cada vez se ilusiona más con nosotros. Queremos hacer feliz a la gente, llegar lo más lejos que podamos".

El futbolista describió el aprendizaje adquirido por el plantel al asumir roles de menor favoritismo en competencias previas . "Muchas veces nos toca estar del otro lado, donde no somos favoritos, y eso nos ha enseñado a mantener la concentración y a saber cómo manejar este tipo de situaciones", indicó.

Finalmente, Chávez expuso los puntos específicos que el cuerpo técnico ha instruido vigilar sobre el sistema de juego del representativo sudafricano. "Hay que estar atentos a los balones largos, a los delanteros que buscan espacios y a los mediocampistas que lanzan pases a los extremos. Nuestra prioridad será prevenir y luego recuperar la pelota para imponer nuestro juego", especificó el defensor.

SV