Portugal vs Nigeria: dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo previo al Mundial 2026

Portugal afina su preparación para la Copa del Mundo, torneo al que llega como uno de los principales aspirantes al título. El día de hoy, en la ciudad de Leiria, el reciente campeón de la Nations League se enfrentará a Nigeria en su último amistoso antes de debutar frente a República Democrática del Congo el 17 de junio.

El conjunto portugués viene de vencer a Chile por 2-1 el pasado sábado, gracias a los goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes. Además, ha conseguido tres victorias en sus cuatro compromisos más recientes, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque. El cuerpo técnico considera este encuentro una oportunidad ideal para realizar los últimos ajustes tácticos y evaluar el estado físico de varios jugadores antes del inicio de la competición. Su última caída se produjo en la jornada final de las eliminatorias europeas, cuando perdió 2-0 ante Irlanda en Dublín, aunque ya tenía asegurada su clasificación al Mundial.

Por su parte, Nigeria es una de las selecciones que no logró acceder a la cita mundialista. Tras finalizar en la segunda posición de su grupo, por detrás de Sudáfrica, derrotó a Gabón en las semifinales del repechaje. Sin embargo, quedó fuera de la Copa del Mundo al caer frente a República Democrática del Congo, justamente el primer rival de Portugal en el torneo. Esta será la segunda edición consecutiva sin la presencia de las “Súper Águilas” y la tercera ausencia desde su debut mundialista en Estados Unidos 1994. Aun así, el combinado africano buscará cerrar esta fecha FIFA con una actuación destacada que le permita recuperar confianza y comenzar a proyectar su futuro con optimismo.

¿Dónde ver Portugal vs. Nigeria?

Fecha: 10 de junio

Horario: 13:45 horas

Canal: Sky Sports, Sky+ e Izzi.

Posibles alineaciones para Portugal vs. Nigeria

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Ruben Neves, Joao Neves; Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão; Cristian Ronaldo.

Nigeria (4-4-2): Okoye; Bewene, Ogbu, Fernandez, Onyemaechi; Simon, Onyeka, Ndidi, Nnadi; Adams, Moffi.

Cristiano, de 41 años, liderará a Portugal en el Mundial de 2026, que será, según él mismo, el último de su carrera. EFE/A. Cotrim

Cristiano solo busca "aprovechar el mañana para mejorar"

Cristiano Ronaldo no se preocupa por el futuro y su único objetivo es "aprovechar el mañana para mejorar", afirmó el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez.

En la rueda de prensa en la Ciudad del Futbol de Oeiras, Martínez destacó la experiencia y liderazgo del delantero: "Nuestro capitán es un ejemplo en el día a día. Son 24 horas dándolo todo para mejorar y ayudar a la selección".

Cristiano, de 41 años, liderará a Portugal en el Mundial de 2026, que será, según él mismo, el último de su carrera. Martínez señaló que su enfoque está en el presente: "El enfoque (de Cristiano) es entrenar hoy, ser el mejor en el entrenamiento, y poner en práctica los conceptos mañana, mostrar orgullo por vestir la camiseta de Portugal. Y ya no hay nada más. Ese es su ejemplo. Con la experiencia que tiene, su único objetivo es usar el mañana para mejorar".

El exdelantero del Real Madrid, actualmente en el Al Nassr, será titular este sábado ante Nigeria, en el último partido preparatorio antes del torneo. Martínez afirmó que su equipo tiene "frescura" y está "preparado para los tres primeros partidos" del Mundial frente a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Francisco Trincão, del Sporting de Portugal, resaltó el ánimo del equipo: "Tenemos que tener siempre confianza, hay que creer. Es un torneo muy difícil, pero contamos con jugadores increíbles, con calidad. Tenemos que creer, con la convicción de que podemos lograr algo bonito".

Con información de EFE

