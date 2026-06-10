Argentina vence con autoridad a Islandia

La Selección Argentina ganó por 3-0 a Islandia en su último amistoso previo a su debut en la Copa del Mundo 2026, donde defenderá el título del mundo logrado hace cuatro años en Catar.

Con goles de Valentín Barco, en el minuto 8; Lionel Messi, en el 71, de penalti, y Thiago Almada en el 86, la Albiceleste cerró su preparación para el Mundial en el Estadio Jordan-Hare de la ciudad de Auburn, que sufrió un temporal de lluvia en las horas previas al duelo.

En el inicio del encuentro Argentina tuvo un dominio que se trasladó al resultado en el minuto 8, cuando un rebote derivó en Valentín Barco, que, con un disparo desde el borde del área, terminó venciendo la resistencia del portero Elías Rafn Ólafsson, para abrir el tanteador.

En el minuto 69, un cambio determinó el regreso de Lionel Messi, y al minuto siguiente habilitó a Lautaro Martínez que fue derribado por el portero Ólafsson.

El árbitro estadounidense Rosendo Mendoza marcó el penal que Messi convirtió en gol.

Con este grito desde los doce pasos, el rosarino alcanzó de manera absoluta un nuevo registro histórico en el fútbol nacional al convertirse en el jugador más veterano en marcar un gol con la camiseta de la Selección Argentina.

El delantero del Inter Miami saltó al campo de juego con 38 años, 11 meses y 14 días, logrando batir una marca de longevidad que pertenecía a Ángel Amadeo Labruna.

El broche de oro de esta goleada lo puso Thiago Almada en el minuto 86 tras una habilitación de Messi en combinación con Lautaro Martínez para estampar el final 3-0 en el resultado.

Luego de estos amistosos, Argentina se volverá a encontrar en su concentración mundialista en Kansas City para aguardar el próximo martes su debut en el grupo J del Mundial ante Argelia, que compartirá con Austria y Jordania.