A dos días del silbazo inicial en el Estadio Ciudad de México, el entorno que rodea a la Selección Mexicana exhibe una transformación estructural en comparación con el proceso vivido en la Copa del Mundo de Qatar 2022. La atmósfera de tensión, el distanciamiento con la afición y la rigidez metodológica que caracterizaron el cierre del ciclo anterior han dado paso a un ambiente enfocado en la cohesión grupal y la reactivación del apoyo popular , bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

El proceso hacia Qatar 2022 estuvo marcado por un desgaste mediático y público entre el cuerpo técnico de Gerardo Martino y la audiencia local. Las dinámicas de entrenamiento a puerta cerrada y la concentración prolongada en Girona generaron un aislamiento que se reflejó en el rendimiento en la cancha.

En contraste, la concentración de 2026 ha implementado una política de apertura controlada . Las jornadas de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) incluyen dinámicas de interacción con los aficionados y visitas familiares programadas en las sedes de preparación, como la realizada recientemente en el Estadio Nemesio Díez. Las declaraciones de los futbolistas coinciden en la existencia de un ecosistema interno de menor presión y mayor enfoque en el aspecto anímico.

Continuidad y renovación en la plantilla

De la lista definitiva de 26 jugadores que encararon el torneo en territorio qatarí, la Selección Mexicana mantiene una base de experiencia que repite para la edición de 2026. Elementos defensivos como Jesús Gallardo, César Montes y Jorge Sánchez, junto a mediocampistas como Edson Álvarez y Luis Chávez, y atacantes como Alexis Vega y Roberto Alvarado, integran el eje de continuidad del plantel.

Sin embargo, el recambio generacional y la apertura a nuevas opciones modificaron la fisonomía del equipo . Entre las principales adhesiones para este Mundial destacan futbolistas que no formaron parte del proceso anterior, como los delanteros Santiago Giménez y Julián Quiñones, el mediocampista Álvaro Fidalgo y jóvenes de proyección en el torneo local como Brian Gutiérrez y el juvenil Gilberto Mora. Esta combinación ha modificado el promedio de edad y ha aumentado las variantes en el banco de suplentes.

La transición táctica: el sistema de Martino vs el estilo de Aguirre

La diferencia más sustancial radica en la propuesta futbolística y la gestión de grupo entre ambos entrenadores. Gerardo Martino priorizó un sistema rígido basado en el esquema matemático 1-4-3-3, con una marcada dependencia de la posesión del balón, la salida pulcra desde la zona baja y extremos fijos. Este modelo careció de flexibilidad en los momentos críticos del torneo en Medio Oriente, limitando las modificaciones tácticas según las condiciones del rival.

Por su parte, Javier Aguirre ha establecido un modelo basado en el pragmatismo, la intensidad física y la adaptabilidad defensiva. El cuerpo técnico actual utiliza formaciones variables como el 1-4-2-3-1 o el 1-5-3-2, priorizando el equilibrio en medio campo, las transiciones rápidas y la presión alta.

Asimismo, la gestión del factor humano difiere : mientras Martino apostaba por jerarquías establecidas, Aguirre promueve una competencia interna donde los roles de titularidad se definen según el rendimiento semanal. Este cambio de metodología busca dotar al conjunto mexicano de una mayor resistencia táctica para enfrentar el partido inaugural ante Sudáfrica.

Jugadores que repiten

Guillermo Ochoa

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Luis Chávez

Luis Romo

Orbelín Pineda

Alexis Vega

Raúl Jiménez

Roberto "Piojo" Alvarado

Nuevo talento

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Mateo Chávez

Israel Reyes

Álvaro Fidalgo

Érik Lira

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Santiago Giménez

Julián Quiñones

César Huerta

Guillermo Martínez

Armando González

SV