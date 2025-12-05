Estamos a unas horas de conocer cuáles serán los rivales de la Selección Mexicana durante la Fase de Grupos del Mundial 2026 de la FIFA. México será cabeza de serie al ser una de las tres sedes designadas para la justa mundialista.

En el historial, la Selección Mexicana ha participado en 18 ocasiones de la competencia más importante de futbol varonil a nivel de selecciones, dos de ellas como anfitrión en los Mundiales de México 1970 y 1986. A lo largo de este extenso recorrido de enfrentamientos, el destino ha puesto al Tri frente a frente con varias selecciones en repetidas ocasiones.

Al menos en Fase de Grupos de los Mundiales, la Selección Mexicana tiene una tendencia de ingresar al Grupo A, en donde ha accedido al menos en las ediciones de 1930, 1950, 1954, 1966, 1970, 2010 y 2014. Esto es importante ya que, debido a su condición de sede y de cabeza de grupo, el Tri solo puede acceder a tres grupos en el sorteo que está por comenzar: A, B y D.

¿Cuáles son los rivales que más ha enfrentado en grupos de los Mundiales?

Con respecto a las selecciones que más veces han enfrentado la selección mexicana existen dos conjuntos que no serán parte del grupo en el que quede el Tri para la edición 2026.

Con cuatro partidos cada uno, Brasil y Francia son las selecciones más recurrentes en el camino de la Selección Mexicana. Sin embargo, al ser estos equipos parte del Bombo 1 designado para las cabezas de grupo, no podrán coincidir con el equipo dirigido por Javier Aguirre.

