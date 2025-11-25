Cristiano Ronaldo estuvo en peligro de ser sancionado por hasta tres duelos luego de recibir una tarjeta roja durante el partido de la Jornada 9 de la clasificatoria de la UEFA para el Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá. Este martes se ha dado a conocer el veredicto oficial del CR7 tras la apelación interpuesta ante la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) .

Expulsado durante el partido de Portugal ante Irlanda, en Dublín, el pasado 13 de noviembre, Cristiano nunca antes había sido expulsado con roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta.

Cristiano vio la expulsión tras una agresión al minuto 59' contra el defensa irlandés Dara O´Shea por parte del árbitro sueco Glenn Nyberg , que primero le mostró cartulina amarilla, y luego la roja tras consultar el VAR.

Tras la expulsión de Cristiano Ronaldo y sabiendo que es un elemento importante para su equipo, fuentes cercanas al caso dieron a conocer que se había metido una apelación ante la FIFA, por lo que Gianni Infantino, presidente del organismo internacional , fue parte de esta importante decisión.

Lee también: Cristiano Ronaldo pone condiciones a México de cara al Mundial 2026

La sanción de la FIFA

Cristiano Ronaldo ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido, mismo que ya ha cumplimentado durante la Fase de Clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia. Sin embargo, podría ser acreedor a una sanción mayor si su comportamiento lo amerita .

Sin CR7, Portugal logró la clasificación al Mundial 2026, por quedar primero en el Grupo F tras aplastar por 9-1 a Armenia en Porto.

Por tanto, Ronaldo jugará el primer partido del Mundial 2026, correspondiente a la apertura del renombrado Estadio Banorte, el 28 de marzo del 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF