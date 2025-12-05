En minutos, se llevará a cabo el sorteo de la Copa Mundial 2026 de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en el Kennedy Center, Estados Unidos . Te diremos qué celebridades y deportistas reconocidos estarán presentes en el evento previo al certamen del balompié.

La edición del siguiente año será la primera en la historia que contará con 48 selecciones: se dividirán en 12 grupos con 4 países en cada uno que saldrán de 4 bombos.

En el Bombo 1 están los tres anfitriones y las mejores selecciones del ranking FIFA, además de los grandes favoritos: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal.

El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.

El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo, la europea y la intercontinental, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.

Personalidades invitadas

La FIFA ha elegido al excapitán inglés Rio Ferdinand como presentador del sorteo, que contará sobre el escenario con leyendas de los cuatro grandes deportes estadounidenses: Tom Brady (futbol americano), Shaquille O'Neal (baloncesto), Wayne Gretzky (hockey sobre hielo) y Aaron Judge (béisbol) .

En paralelo, habrá un espectáculo con los artistas Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams y Nicole Scherzinger , presentado por la modelo Heidi Klum , el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramirez .

El sorteo contará además con la asistencia de los tres mandatarios anfitriones, la Presidenta Claudia Sheinbaum , el canadiense Mark Carney y el mandatario Donald Trump , aunque los focos estarán puestos sobre la estrecha relación que mantienen el estadounidense y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , quien aprovechará el evento y el escenario para entregar el Premio FIFA de la Paz, un reconocimiento que todo el mundo espera que sea para Trump.

De hecho, el presidente de la FIFA anunció la creación del premio después de que Trump no fuera galardonado con el Nobel de la Paz, con gran decepción por parte del mandatario.

" Será el torneo de fútbol más grande, seguro y extraordinario de la historia ", ha afirmado Trump, muy implicado en la organización del evento y que en el Mundial de Clubes de la FIFA ya entregó el trofeo de campeón al Chelsea junto a Infantino.

