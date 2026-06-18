Mundial 2026: Así debes activar el boleto para México vs Corea del Sur paso a paso

Hoy jueves 18 de junio, miles de aficionados se preparan para el encuentro de la Selección Mexicana en suelo tapatío.

Autoridades y organizadores del evento piden a los asistentes tener listo su boleto digital y cumplir con las medidas de seguridad ya establecidas para poder ingresar al recinto sin ningún inconveniente.

¿Cómo puedo activar mi boleto?

Los boletos para el encuentro se encuentran en la aplicación oficial Ticketing App, la cual está disponible para dispositivos iOS y Android.

El código QR no necesita activarse manualmente por cada aficionado, ya que se habilitará de manera automática antes del inicio del partido.

Sin embargo, los organizadores recomendaron descargar el boleto con anticipación y guardarlo en la aplicación Wallet del celular para facilitar el ingreso al estadio.

Además, se anunció que los boletos pueden consultarse aun sin tener acceso a internet, lo cual facilita el acceso al recinto.

Prevenir la llegada al Estadio Guadalajara

Ante la gran asistencia al Estadio Guadalajara, autoridades tapatías mantendrán cierres viales en los alrededores del recinto. Aseguran que esto permitirá mantener un ambiente seguro para los aficionados que se encontrarán en las inmediaciones.

De acuerdo con la Policía Vial de Jalisco, los cierres iniciarán desde temprano previo al partido y se espera la presencia de las autoridades siete horas antes del comienzo del encuentro; permanecerán hasta siete horas después de concluido el partido.

Autoridades recomiendan a los asistentes mantenerse informados y preparar su ruta de llegada al Estadio Guadalajara con anticipación, así como tener a la mano sus boletos digitales.



NG