Mundial 2026: Detienen a 10 en el Estadio Guadalajara por acreditaciones falsas para ingresar al partido entre México y Corea

Al menos 10 personas habían sido detenidas, hasta el corte de las 20:00 horas, luego de ser identificadas por las autoridades quienes mantienen un cerco especial de vigilancia y seguridad en los entornos del Estadio Guadalajara.

La Comisaría de Zapopan informó primero la detención de dos de ellos, quienes portaban acreditaciones señaladas como Tournament Pass de la FIFA, acreditaciones especiales para colaboradores quienes tienen permitido el acceso a los estadios por distintos fines.

Luego de ello se sumaron ocho más, de acuerdo con la policía zapopana, por portar "credenciales apócrifas y credenciales de identificación ajenas".

De acuerdo con lo señalado por la corporación, se identificó que estas eran apócrifas debido a que las credenciales oficiales cuentan con medidas de seguridad como NFC y código QR, que estas no contenían o no direccionaban a ningún sitio web.

Consecuencias legales y acción de la FIFA

"Las aseguradas no cumplen con las características y se perciben de materiales de baja calidad, además de diseños diferentes. Todo es aparentemente apócrifo", refirió la corporación municipal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la autoridad competente, donde se procederá a las indagatorias pertinentes para determinar si situación legal.

"Ante las detenciones, representantes de FIFA proceden como querellantes siendo su deseo proceder como parte afectada", finalizó la Comisaría de Zapopan.

Antecedentes recientes de estafas mundialistas

Hasta ahora, estas son las primeras detenciones reportadas por medios en torno a la posesión de pases apócrifos. Apenas el pasado 17 de junio se informó de la detención de un sujeto quien fue sorprendido rentando su pase de colaborador para el ingreso al Estadio Ciudad de México.

También se encuentra el caso del fraude en el que, presuntamente una mujer, vendió boletos "plata" para diversos juegos del mundial. Posteriormente fingió la desaparición de su hijo y luego fingió la muerte de su madre, huyendo con alrededor de 15 millones de pesos.

NG