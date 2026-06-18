En una Copa Mundial están presentes los mejores futbolistas que tiene cada equipo en la lista de 26 jugadores, no obstante, no es el único lugar en el que la calidad está presente. Este jueves asistieron al partido de México vs Corea del Sur los embajadores de Guadalajara para este Mundial , con futbolistas históricos que dejaron huella en el futbol mexicano y su afición con actuaciones memorables en sus equipos y portando el escudo de la selección mexicana.

Entre los reunidos estaban leyendas como Ignacio Calderón, Pavel Pardo, Fernando Quirarte, José Manuel de la Torre, Javier Hernández padre, Jonny Magallón, Ramón Ramírez, Joel Sánchez, Luis Michel y figuras destacadas del deporte nacional como Ale Orozco, Germán Sánchez, Iván García y Haideé Aceves, entre otros personajes históricos que fueron acompañados de sus familiares y amigos para vivir el encuentro del Tri, del que dejaron sus impresiones y expectativas para la Copa del del Mundo.

El “Sheriff” ve en el equipo de Javier Aguirre “una selección que se preparó bien, que tiene ganas de triunfar y se puede ganar, perder o empatar pero me gusta ser positivo y voy a apoyar a la selección. Son jugadores que todos son titulares, todos quieren mostrarse ante la gente, la afición y ellos mismos, esa presión que tuvieron en el primer partido ya saben de qué trata, no hay pretextos”, comentó Quirarte.

Ignacio Calderón, que estaba esperanzado en una victoria mexicana contra Corea, en su experiencia Mundialista con en 1966 y 1970, resaltó que quedó una ligera deuda de México en el partido ante Sudáfrica .

“Yo no vi la potencia que tiene México, todavía con diez, nueve hombres, no se veía esa superioridad. Ahora en este partido (contra Corea del Sur) tendría que haber visto estos errores para buscar el triunfo”, fueron las palabras del ex guardameta mexicano.

Por el contrario, Joel Sánchez, en esta faceta de aficionado, se mostró más optimista no solo de cara al segundo encuentro de la selección en la justa internacional, sino a la participación completa que puede hacer el combinado azteca jugando en casa.

“Estoy muy emocionado, no tengo duda que Guadalajara hace sentir de local a su selección, me siento orgulloso de ser de aquí. Ya pasó el primer impacto y la selección sacó el pronóstico, sin gol en contra, goles de los delanteros; el estado emocional va a ser más estable. Me han preguntado candidatos y veo a México, quizá con el corazón pero quiero transmitir la buena vibra. También los pongo como caballo nergo, pero yo les doy posibilidades”, detalló el “Tiburón”.

Javier Hernández, padre del máximo goleador de la selección, platicó de Armando González, el delantero del Rebaño, señalando que merece la oportunidad al hacer méritos suficientes. “Ojalá la tenga y pueda demostrarse, tiene características muy especiales, es un goleador nato y creo que las ganas que él tiene de aportar y ganar con la selección se notan”, declaró el “Chícharo”.

Los embajadores, junto con sus acompañantes, partieron rumbo al estadio desde el punto de encuentro cerca del inmueble , donde al llegar, fueron reconocidos de inmediato por la afición mexicana y en las puertas pudieron escucharse los gritos de “¡Sheriff, Sheriff!” y “¡Bofo, Bofo!”, otro de los presentes y de los más aclamados por los que esperaban en la fila de acceso al inmueble. Finalmente, fueron llevados al palco desde el que vivieron el partido.

SV