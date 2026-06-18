Jueves, 18 de Junio 2026

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Mundial 2026: Más de 45 mil almas vibran con el Tri en el Estadio Guadalajara

¡Pasión desbordada! La afición responde y abarrota el Estadio Guadalajara para hacer vibrar al Tricolor en la Copa del Mundo

Por: Alan Rodríguez

Más de 45 mil aficionados se reunieron está noche en el Estadio Guadalajara. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Más de 45 mil aficionados se reunieron está noche en el Estadio Guadalajara. EL INFORMADOR / J. ACOSTA

La Perla Tapatía está cumpliendo con el objetivo de ser la mejor sede la Copa del Mundo. Esta noche, en el partido entre México y Corea del Sur, 45 mil 522 personas abarrotaron las gradas del Estadio Guadalajara, la inmensa mayoría de ellos ataviados con los colores del Tricolor.

Asistencia récord y dominio tricolor

En partidos de la justa mundialista, el recinto tapatío ha albergado en promedio 45 mil 200 aficionados, pues en el primer encuentro de la semana anterior, 44 mil 985 personas fueron testigos del encuentro entre Corea del Sur y Chequia.

 EL INFORMADOR / J.ACOSTA
 EL INFORMADOR / J.ACOSTA 

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Los miles de seguidores, que llegaron desde distintos puntos de la república, así como otros tantos que cruzaron fronteras para llegar a la ciudad y ser partícipes de este encuentro, no dejaron de alentar al equipo mexicano en ningún momento.

De igual manera, el  ánimo no decayó entre los contados aficionados surcoreanos que en gran medida ocuparon un área de la cabecera sur del estadio, pues sus porras, aunque apagadas por la inmensa mayoría mexicana en las tribunas, no cesaron en ningún momento.

Una ciudad a la altura del evento

Así, Guadalajara ha respondido al llamado tras dos encuentros en los que la pasión por el deporte más popular del planeta ha quedado de manifiesto.

NG

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