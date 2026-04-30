El Comité Organizador de Guadalajara dio a conocer que ya está disponible la venta de boletos para “Ride al Estadio”, el transporte oficial diseñado para facilitar la llegada de los aficionados al Estadio Guadalajara durante la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo funciona el programa “Ride al Estadio”?

Esta alternativa pretende ser la forma más práctica de acceso al estadio, ya que llevará a los usuarios hasta el punto más cercano autorizado, evitando las limitaciones que enfrentarán taxis y servicios de aplicación. A partir de ahí, los asistentes deberán recorrer a pie cerca de 800 metros para ingresar al estadio.

El sistema funcionará mediante un esquema multimodal con diversos puntos de salida distribuidos en la ciudad. Entre ellos se encuentran espacios con estacionamiento gratuito como Auditorio Telmex, Plaza Patria y Expo GDL, así como otras ubicaciones con costo, como las zonas de Galerías, San Ignacio y Chapultepec.

El precio del servicio será de 500 pesos por persona, incluyendo viaje redondo. Los boletos podrán adquirirse en la plataforma Boletomóvil.com, con un máximo de cuatro por usuario.

Tips CLAVE que debes saber si contratas el servicio “Ride al Estadio”

Respecto a la operación, los autobuses partirán cuatro horas antes del inicio de cada partido, por lo que se recomienda presentarse al menos 20 minutos antes. El regreso se realizará al término del encuentro, y el punto de reunión será informado el mismo día.

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Como medida de control, sólo podrán utilizar el servicio quienes cuenten con su entrada al partido y el código QR correspondiente . Asimismo, se contempla atención especial para personas con movilidad reducida.

Finalmente, se informó que no habrá venta de boletos el día del evento , por lo que se les pide a los aficionados a adquirirlos con anticipación para evitar contratiempos en su traslado al estadio.

JM