Alicia Cervantes rompe el récord de goleo histórico de Chivas

Alicia Cervantes escribió una nueva página dorada en la historia del Club Deportivo Guadalajara. La delantera se convirtió en la máxima anotadora de todos los tiempos de la institución al llegar a 161 goles . El histórico tanto llegó en el escenario ideal: el partido de Ida de los Cuartos de Final frente a Pachuca, disputado este jueves en el Estadio Jalisco.

“Licha” apareció cuando más lo necesitaba Chivas. En un duelo sumamente cerrado, de pocas oportunidades y con dos equipos peleando cada balón, la atacante marcó diferencia con una acción individual de gran calidad.

Cervantes tomó la pelota en los linderos del área, encontró el espacio y sacó un disparo preciso que dejó sin opciones a la guardameta Esthefanny Barreras, quien poco pudo hacer para impedir que el balón terminara en el fondo de las redes.

El gol no solo significó abrir el marcador en una eliminatoria intensa y reñida, también representó un momento histórico para el Rebaño. Durante años, Omar Bravo ostentó el récord como máximo goleador del club , convirtiéndose en un referente para la afición rojiblanca. Ahora, esa marca pertenece en solitario a Alicia Cervantes, quien continúa agrandando su legado con la camiseta tapatía.

La noche fue redonda para la delantera mexicana, ya que además alcanzó los 180 goles en la Liga MX Femenil, cifra con la que se mantiene también como la máxima goleadora del Circuito Rosa. Su constancia, olfato goleador y capacidad para aparecer en los momentos decisivos la han colocado como una de las grandes figuras del futbol mexicano.

Con este nuevo récord, Cervantes reafirma su lugar entre las máximas leyendas del Guadalajara . A base de goles, liderazgo y actuaciones determinantes e inolvidables, “Licha” sigue haciendo historia y demostrando que su nombre ya está grabado con letras de oro en la institución rojiblanca.

Víctimas de Alicia Cervantes

Equipos Goles América 15 Toluca 15 Necaxa 14 Santos 14 León 11 Atlas 11 Mazatlán 11 Pumas 11 Cruz Azul 10 Pachuca 9 Querétaro 7 Puebla 7 San Luis 7 Juárez 6 Tijuana 5 Tigres 5 Rayadas 2

SV