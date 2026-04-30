Los 76ers se jugaban la temporada en casa, pero cumplieron frente a su público y le ganaron 106-93 a los Celtics de Boston para borrar un déficit de 3-1 en una serie que parecía tener una balanza inclinada para los verdes, ahora ambos equipos disputarán una última batalla en el TD Garden el próximo sábado.

Tyrese Maxey comandó el ataque con 30 puntos, pero tanto Paul George y Joel Embiid tuvieron un papel importante en el desarrollo del partido, George firmó su primer juego con más de 20 puntos (23) en la serie con 5 triples importantes, mientras que Embiid contribuyó con 19 puntos, 10 rebotes y quedó a 2 asistencias de la triple decena; Kelly Oubre y VJ Edgecombe anotaron 14 cada uno, sellando una noche redonda de los titulares de Filadelfia.

El juego tuvo dos mitades con historias distintas. La primera parte fue una lucha pareja en la que no conseguían separarse en el marcador y tuvo el único liderato de los Celtics en el partido, sin embargo hacia el final del segundo apartado se dejaba entrever la distinta energía que estaban poniendo ambos equipos.

En la parte complementaria los Sixers pisaron el acelerador a fondo y tejieron una ventaja que terminó por ser de 19 al finalizar el tercer periodo, que ganaron los de Nick Nurse por diez puntos solo en esos 12 minutos anotando por encima del 40% de sus tiros, contra un bajo 26% por parte de Boston y encaminando el partido a un cierre de trámite y una victoria cómoda de los 76ers.

Jayson Tatum acabó con dobles dígitos en puntos (17) y rebotes (11) y aunque Jaylen Brown lideró al equipo con 18 puntos, no fue una noche positiva, mostrando una clara frustración y dejando 5 pérdidas y 4 faltas personales en la noche. Fue un juego de bajas luces para los titulares de la visita que terminaron con efectividad negativa y los suplentes fueron los que dieron la cara.

MF