Chivas toma ventaja ante Pachuca con récord de Alicia Cervantes

El Estadio Jalisco fue testigo de un momento inolvidable en la historia del Club Deportivo Guadalajara. Este jueves, Alicia Cervantes no sólo lideró la victoria de las Chivas femenil sobre Pachuca por 2-1 en el juego de Ida de los Cuartos de Final, sino también se convirtió en la máxima goleadora de la institución tapatía, tanto varonil como femenil, al anotar su gol 161 con el jersey rojiblanco.

Tras un comienzo trabado y muy disputado en media cancha, Chivas poco a poco logró ser ligeramente superior ante las hidalguenses , sobre todo, porque el mediocampo rojiblanco se encargó de neutralizar los avances de las visitantes y generar jugadas al ataque. Pero, en un encuentro tan cerrado, sólo una futbolista diferencial podía romper con la tónica. Ahí apareció Cervantes, para engrandecer su figura dentro del club tapatío.

Al minuto 36, Alicia Cervantes inmortalizó su nombre en la historia del Rebaño tras marcar su diana número 161 y así superar a Omar Bravo para hacerse del récord en solitario. “Licha” condujo el balón hacia los linderos del área, encontró el espacio perfecto y disparó, haciendo un efecto comba, para abrir el marcador ante las Tuzas y poner en ventaja al equipo tapatío.

Las tuzas tuvieron problemas para ser certeras frente a la cabaña de Blanca Félix, quien realizó importantes intervenciones para conservar la superioridad de las locales. Pese a que jugadoras como Charlyn Corral, Nina Nicosia o Aline Gomes presentaron jugadas claras de gol, la guardameta soportó los embates con gran jerarquía.

Para la segunda mitad, Chivas mantuvo el control y consiguió duplicar la ventaja a través de Jasmine Casarez al 60 . Luego de que Barreras pudiera contener un primer remate, Casarez aprovechó el rebote para meter la anotación que, a la postre, sería la definitiva.

Por su parte, Pachuca logró descontar gracias a una pena máxima que provocó Corral. La misma ariete fue la encargada de disparar desde los once pasos y con un remate certero superó a Félix al 78.

De esta manera, el Guadalajara llegará al estadio Hidalgo con la principal misión de finiquitar la serie que está a su favor. El domingo 3 de mayo a las 21:10 horas, las rojiblancas visitarán a las albiazules para tratar de conseguir su pase a las semifinales.

SV