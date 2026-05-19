Cristiano Ronaldo: ¿Cuántos goles hizo en Mundiales y qué récords puede romper en 2026?

Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026 organizado por la FIFA, tras ser confirmado hoy en la lista oficial de la Selección de Portugal. El astro luso disputará este torneo en México, Estados Unidos y Canadá con el objetivo de coronar su carrera profesional, respondiendo a la expectativa global sobre su rendimiento en la cancha .

El director técnico Roberto Martínez anunció esta mañana la convocatoria definitiva, donde el nombre del astro luso destaca como el líder indiscutible del equipo. Esta decisión confirma los reportes previos y asegura la presencia del atacante en su sexto certamen global . La afición de Portugal celebra esta noticia, confiando en la experiencia de su máxima figura para guiar a los jóvenes talentos.

X / @selecaoportugal

La cuota goleadora de CR7 en Copas del Mundo

Hasta la fecha, el delantero registra un total de ocho anotaciones en sus cinco participaciones mundialistas previas. Su primer tanto ocurrió en Alemania 2006 contra Irán, iniciando una racha que mantuvo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 . Esta constancia frente al arco rival demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes épocas y estilos de juego, consolidándose como una amenaza constante para cualquier defensa rival.

A pesar de esta cifra destacada, CR7 nunca ha logrado marcar en la fase de eliminación directa. Todos sus goles en la Copa del Mundo sucedieron durante la fase de grupos, un detalle estadístico que buscará cambiar durante su travesía por los estadios norteamericanos.

Récords históricos en su último baile mundialista

Cristiano Ronaldo será parte de una prestigiosa lista de jugadores que han disputado seis ediciones distintas del torneo, como lo serán Lionel Messi y Guillermo Ochoa , y superando la marca de Rafael Márquez, quien jugó en cinco justas mundialistas.

Este llamado representa la última oportunidad para que el ídolo luso levante el trofeo más codiciado del balompié en el mundo. La afición y los analistas deportivos coinciden en que su rol será distinto en esta ocasión, aportando madurez y liderazgo a una generación joven llena de talento que busca la gloria absoluta. Su presencia en el vestidor será un factor motivacional invaluable para sus compañeros de equipo.

El dato

Mundiales disputados: 5

Partidos jugados: 22

Goles anotados: 8

Asistencias: 2

Mejor resultado: Cuarto lugar en Alemania 2006

Goles por edición

Alemania 2006 | 1 gol

Sudáfrica 2010 | 1

Brasil 2014 | 1

Rusia 2018 | 4

Qatar 2022 | 1

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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