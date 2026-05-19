El futbolista brasileño Neymar vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera al recibir la noticia de su convocatoria al Mundial, rodeado de familiares y amigos en una celebración privada donde no pudo ocultar la emoción y el alivio.

El delantero del Santos compartió el instante a través de un video publicado este martes en sus redes sociales, donde aparece siguiendo el anuncio oficial del seleccionador Carlo Ancelotti.

Tras más de dos años y medio alejado de la Canarinha y luego de atravesar un periodo complicado marcado por lesiones y actuaciones irregulares, Neymar confesó sentirse “muy nervioso” antes de conocer la lista definitiva de convocados.

“Seguro es el último Mundial (para mí) ... por eso la ansiedad es grande”, expresó el atacante, quien también recordó el periodo “doloroso” que atravesó por sus múltiples problemas físicos en los últimos años.

El momento más conmovedor ocurrió cuando escuchó su nombre en la convocatoria. Neymar se cubrió el rostro durante varios segundos para contener las lágrimas, mientras era abrazado por su esposa, la influencer Bruna Biancardi.

Después, el jugador abrazó a su fisioterapeuta, a su madre y a varios amigos cercanos que lo acompañaban en casa, repitiendo emocionado: “Lo conseguimos, lo conseguimos”.

Neymar comparte festejo con Raphinha

La celebración también incluyó videollamadas con el jugador del FC Barcelona Raphinha, quien también fue convocado, así como con su padre y representante, Neymar da Silva Santos.

“¡Qué alivio!... estoy muy feliz”, le dijo a su padre tras confirmarse su regreso a la selección brasileña.

Al mismo tiempo, Neymar agradeció el apoyo de los aficionados brasileños que impulsaron campañas en redes sociales para pedir su convocatoria.

“Ahora somos todos uno... lo daremos todo para traer la Copa a Brasil”, aseguró el delantero brasileño.

MF