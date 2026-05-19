La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol oficializó los nombramientos de los cuerpos colegiados que impartirán justicia en la serie por el título del torneo Clausura 2026 de la LIGA BBVA MX entre Cruz Azul y los Pumas de la UNAM. En el anuncio institucional destaca la ausencia de los silbantes con gafete internacional y futuros mundialistas , Katia García y César Arturo Ramos Palazuelos.

Designaciones para el partido de ida

Para el encuentro de ida, programado para el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, Ismael Rosario López Peñuelas recibió el nombramiento como árbitro central. El sinaloense registrará así su primera aparición en un partido de ida de una final de Primera División. Estará acompañado por Enrique Isaac Bustos Díaz como asistente uno, Christian Kiabek Espinosa Zavala como asistente dos y Yonatan Peinado Aguirre en funciones de cuarto oficial. En las herramientas tecnológicas, Diana Stephanía Pérez Borja y Salvador Pérez Villalobos operarán el sistema de videoarbitraje (VAR).

El arbitraje para la vuelta y las ausencias

Por su parte, la designación para el partido definitivo de vuelta, que se desarrollará el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, recayó en Daniel Quintero Huitrón. El silbante conducirá las acciones del juego decisivo sin contar con antecedentes previos dirigiendo un partido de cierre de campeonato en el máximo circuito. Su cuerpo arbitral en cancha estará integrado por Michel Ricardo Espinoza Ávalos como primer asistente, Michel Alejandro Morales Morales como segundo asistente y Vicente Jassiel Reynoso Arce como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Guillermo Pacheco Larios y Michel Caballero Galicia.

La determinación de la Comisión de Árbitros de otorgar la responsabilidad a López Peñuelas y Quintero Huitrón marca una línea de asignaciones sin los jueces de mayor recorrido en la plantilla arbitral del balompié nacional, ante las ausencias de los mundialistas, así como el veto a otros silbantes, como Marco Antonio Ortiz Nava y Luis Enrique Santander. Los dos árbitros centrales designados carecen en su historial de la cantidad de partidos dirigidos en fases definitivas en comparación con los elementos mundialistas descartados en esta ocasión por el organismo rector del arbitraje en México.

SV

