La Selección Mexicana entró en la etapa final de su preparación rumbo al partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a Sudáfrica el próximo jueves en el Estadio Ciudad de México. Este domingo, el equipo dirigido por Javier Aguirre trabajó a puerta cerrada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en una sesión enfocada en los últimos ajustes tácticos de cara al arranque del torneo.

Luego de la victoria de 5-1 sobre Serbia en su último encuentro de preparación, el cuerpo técnico decidió reducir el acceso a medios y aficionados para afinar detalles en la estructura que presentará en el debut mundialista. Aguirre y su auxiliar, Rafael Márquez, han dedicado los últimos días a analizar variantes tanto defensivas como ofensivas, además de estudiar el comportamiento de Sudáfrica, rival con el que México ya abrió un Mundial en 2010.

La convocatoria definitiva de 26 futbolistas combina experiencia y juventud . Elementos como Edson Álvarez, Raúl Jiménez, César Montes, Johan Vásquez y Guillermo Ochoa aportan recorrido internacional, mientras que nombres como Gilberto Mora, Obed Vargas y Brian Gutiérrez representan la nueva generación que busca abrirse paso en la Selección Nacional.

Aunque Aguirre declaró recientemente que aún no tiene definido de manera oficial el once titular para enfrentar a Sudáfrica, distintas versiones surgidas en medios y redes sociales coinciden en una base que se ha repetido durante los entrenamientos y partidos de preparación.

La alineación que más fuerza ha tomado contempla a Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa; Erik Lira y Álvaro Fidalgo en el mediocampo; Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Julián Quiñones como enlaces ofensivos; y Raúl Jiménez como centro delantero. Otra de las posibilidades que analiza el cuerpo técnico es la inclusión de Santiago Giménez desde el inicio.

A cuatro días del debut mundialista, el ambiente en el CAR refleja concentración y expectativa . México buscará iniciar con una victoria su participación en el Grupo A, donde también enfrentará a Corea del Sur y Chequia.

SV