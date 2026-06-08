Christian Eriksen: antecedentes médicos del futbolista y su estado actual

El futbolista danés Christian Eriksen protagonizó un nuevo episodio de preocupación médica el pasado 7 de junio, cuando se desplomó durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania disputado en el Odense Stadion. El incidente ocurrió cerca del minuto 63 del encuentro. De acuerdo con la información proporcionada por la Federación Danesa de Fútbol, el mediocampista cayó al terreno de juego y recibió atención médica inmediata.

La situación provocó una fuerte reacción entre compañeros, rivales y aficionados presentes en el estadio, quienes recordaron inevitablemente el colapso sufrido por Eriksen durante la Eurocopa 2021.

Ante la gravedad del momento y el impacto emocional generado, las autoridades decidieron suspender definitivamente el partido.

Eriksen recuperó la consciencia rápidamente

Poco después del incidente, la Federación Danesa informó que el jugador había recuperado la consciencia y se encontraba estable.

"Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias", señaló el organismo a través de sus canales oficiales.

Posteriormente, el médico de la selección danesa, Morten Boesen, ofreció más detalles sobre el estado del futbolista. Según explicó, Eriksen permaneció inconsciente durante un breve periodo de tiempo, pero recuperó el conocimiento rápidamente y pudo comunicarse con el equipo médico.

"Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el dispositivo que lleva funciona correctamente", indicó el especialista.

Aun así, el jugador fue trasladado a un hospital para someterse a estudios adicionales que permitan determinar qué provocó este nuevo episodio.

EFE/ARCHIVO

El antecedente que marcó su carrera: la Eurocopa 2021

La preocupación alrededor de Eriksen tiene una razón evidente. El 12 de junio de 2021, durante un partido entre Dinamarca y Finlandia en el Parken Stadion de Copenhague, el mediocampista sufrió un paro cardíaco repentino en pleno terreno de juego. Los servicios médicos ingresaron de inmediato para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizar un desfibrilador.

Al día siguiente, Morten Boesen confirmó que el futbolista había sufrido un paro cardíaco y que la rápida intervención médica resultó decisiva para salvarle la vida. Tras aquel episodio, Eriksen recibió un desfibrilador cardioversor implantable (ICD), un dispositivo diseñado para detectar alteraciones peligrosas del ritmo cardíaco y corregirlas mediante descargas eléctricas cuando es necesario.

¿Qué es el desfibrilador que lleva Christian Eriksen?

Una de las dudas más frecuentes tras el incidente tiene que ver con el dispositivo que porta el futbolista. Aunque muchas personas lo confunden con un marcapasos, no cumplen exactamente la misma función.

Diferencias principales:

Marcapasos

Ayuda a mantener un ritmo cardíaco estable.

Envía impulsos eléctricos cuando el corazón late demasiado lento.

Corrige alteraciones relacionadas con la frecuencia cardíaca.

Desfibrilador implantable (ICD)

Monitorea constantemente el ritmo del corazón.

Detecta arritmias potencialmente mortales.

Puede emitir descargas eléctricas para restablecer un ritmo normal.

Está diseñado para prevenir episodios de muerte súbita cardíaca.

En el caso de Eriksen, este dispositivo fue implantado después del paro cardíaco sufrido en la Eurocopa.

Su regreso al fútbol profesional después de la tragedia

Tras varios meses de recuperación y múltiples evaluaciones médicas, Eriksen logró regresar al fútbol profesional. Inicialmente entrenó en las instalaciones del Odense Boldklub, club vinculado a su formación deportiva.

Sin embargo, debido a las regulaciones médicas vigentes en la Serie A italiana, no pudo continuar su carrera con el Inter de Milán, ya que la competición no permite disputar partidos oficiales con un desfibrilador implantado.

Posteriormente fichó por el Brentford de la Premier League, donde completó satisfactoriamente las pruebas médicas necesarias para volver a competir al máximo nivel. Actualmente forma parte del plantel del VfL Wolfsburg de Alemania.

El propio jugador ha manifestado en diversas ocasiones que los médicos le dieron luz verde para continuar con su carrera deportiva tras superar todos los exámenes requeridos.

¿Qué se sabe sobre la causa del nuevo desmayo?

Hasta el momento, las autoridades médicas no han informado una causa específica para el incidente ocurrido en Odense. Los especialistas realizarán nuevas pruebas para determinar si el episodio estuvo relacionado con una alteración cardíaca o con otro factor médico. Por ello, cualquier conclusión definitiva deberá esperar a los resultados de los estudios clínicos.

La historia de Christian Eriksen se ha convertido en uno de los ejemplos más impactantes de supervivencia y regreso al deporte de alto rendimiento. Su recuperación tras el paro cardíaco de 2021 fue considerada extraordinaria por especialistas y aficionados.

Por ello, cualquier incidente relacionado con su salud genera una atención inmediata a nivel internacional.

Aunque los primeros reportes son alentadores y apuntan a que el futbolista se encuentra consciente y estable, la comunidad futbolística permanece a la espera de los resultados médicos que permitan esclarecer qué ocurrió realmente en el amistoso entre Dinamarca y Ucrania.

Por ahora, la noticia más importante es que Eriksen recibió atención inmediata, recuperó el conocimiento rápidamente y continúa bajo supervisión médica especializada.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

Con información de EFE

BB

