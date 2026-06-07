Después de su sorprendente recuperación, apenas 27 días después de ser operado del hombro y de un dedo del pie izquierdo, Marc Márquez volvió a dominar la categoría reina con autoridad.

Con un doble triunfo, al imponerse tanto en la carrera sprint como en la prueba del domingo, dejó claro que aún hay Marc para mucho tiempo.

Márquez y Pedro Acosta protagonizaron un excelente y emocionante duelo cuerpo a cuerpo , mientras que Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Raúl Fernández y Fermín Aldeguer se vieron involucrados en una caída múltiple en la primera curva.

Tras una rápida recuperación de su lesión, Márquez (Ducati Lenovo Team) consiguió su victoria número 100 sumando todas las categorías, gracias a una actuación magistral en Balaton Park. El vigente campeón del mundo completó un fin de semana perfecto y, aunque la ventaja final sobre Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) fue cómoda, ambos pilotos regalaron una batalla espectacular. El tercer puesto fue para Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Lenovo Team).

Al llegar a la cerrada curva 1, Jorge Martín perdió el control de la rueda delantera de su Aprilia durante la frenada. Como consecuencia, cinco pilotos terminaron en el suelo, entre ellos su compañero de Aprilia Racing y líder del campeonato, Marco Bezzecchi.

Tanto Martín como Bezzecchi fueron trasladados al centro médico para una revisión , aunque afortunadamente se informó que ninguno presentaba fracturas visibles.

Márquez lideraba la competencia, pero fue superado por Acosta en la curva 5 de la segunda vuelta. Era exactamente lo que necesitaba hacer el piloto murciano, que adelantó con decisión a su compatriota para colocarse como líder en Hungría. Después de varias vueltas, Acosta amplió su ventaja a más de un segundo, aunque la elección del neumático trasero blando no terminó siendo la más adecuada.

Bagnaia se benefició del incidente de la curva 1 y rodaba cómodamente en la tercera posición. Más atrás, Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) encabezaba un grupo situado a 2.6 segundos del último escalón del podio. El australiano estaba acompañado por Luca Marini, Diogo Moreira, Enea Bastianini, Joan Mir, Ai Ogura e Iker Lecuona.

Bastianini y Mir llegaron a tocarse a la salida de la curva 1. Mir estuvo cerca de caerse en dos ocasiones y el incidente provocó una penalización de Long Lap para Bastianini, que cayó hasta la undécima posición, justo por detrás de Toprak Razgatlioglu.

Márquez, ubicado en la segunda posición pero sin dejar de presionar a Acosta, comenzaba a sentirse cada vez más cómodo. Su neumático trasero Michelin medio había alcanzado la temperatura ideal y la diferencia se redujo de 1.6 segundos a 0.7 al inicio de la vuelta 10. Para la vuelta 13, tras marcar giros rápidos consecutivos, la distancia era ya de solo 0.3 segundos. En la vuelta 14 bajó a 0.2. Fue entonces cuando comenzó el espectáculo que todos esperaban: Acosta contra Márquez.

Márquez lanzó un ataque en la curva 9. Aunque logró ponerse delante en la curva 10, Acosta recuperó la posición inmediatamente. Después, Márquez volvió a intentarlo en la curva 15. Acosta resistió por el exterior —que se convertía en interior en la curva 16— y evitó el adelantamiento del ocho veces campeón del mundo.

En la vuelta siguiente, Márquez volvió a atacar en la curva 9. Esta vez, pese a los esfuerzos de Acosta, el rebase sí funcionó. Recuperó el liderato en la vuelta 15 y, de inmediato, comenzó a abrir hueco hasta alcanzar una ventaja superior al segundo.

Además, Márquez marcó la vuelta rápida de la carrera con un espectacular 1:38.313, medio segundo más rápido que Acosta. Era la señal definitiva de que tenía ritmo suficiente para conseguir su victoria número 100 en Grandes Premios. Y así sucedió.

No ganaba una carrera desde Misano 2025. La espera por la victoria número 100 había sido larga. Ya no más. Márquez logró su primer triunfo de la temporada, la victoria número 100 para Ducati y un resultado que envía un mensaje claro al resto de la parrilla: el campeón del mundo ha vuelto.

Acosta no pudo hacer más. No consiguió la victoria, pero fue el único piloto capaz de pelear con Márquez en Hungría y sumó unos valiosos 20 puntos para el campeonato , especialmente después de que varios de los principales contendientes no puntuaran o apenas lo hicieran. Bagnaia, por su parte, encadenó su tercer podio consecutivo.

TOP 10

Ogura volvió a destacar. El japonés adelantó a Marini en las vueltas finales para terminar cuarto, mientras que el italiano igualó el mejor resultado de Honda con un quinto puesto.

Moreira confirmó su excelente estado de forma con una sexta posición, el mejor resultado de su carrera en MotoGP hasta la fecha. También merece una mención especial Lecuona, séptimo tras sustituir al lesionado Álex Márquez, firmando una actuación sobresaliente. Miller terminó octavo, su primer Top 10 del año. Bastianini, pese a cumplir dos Long Lap, y Brad Binder completaron las diez primeras posiciones.

MotoGP se traslada ahora a Brno para disputar el Gran Premio de la República Checa dentro de un par de semanas.

RESULTADOS OFICIALES

M. Márquez (Ducati) P. Acosta (KTM) P. Bagnaia (Ducati) A. Ogura (Trackhouse) L. Marini (Honda) D. Moreira (LCR Honda) I. Lecuona (Gresini) J. Miller (Pramac) E. Bastianini (Tech3) B. Binder (KTM)

SV