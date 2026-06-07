A diferencia de lo ocurrido con la selección de Japón durante su estancia en Monterrey, donde surgieron cuestionamientos por el estado de las instalaciones de entrenamiento y las condiciones del césped, la selección de Corea del Sur se ha mostrado satisfecha con su preparación en Guadalajara.

El experimentado arquero del combinado asiático destacó las condiciones encontradas en la ciudad fue el arquero Kim Seung-gyu, quien elogió particularmente las canchas del Club Chivas Verde Valle, al considerar que presenta características muy similares a las que habitualmente encuentra en Asia.

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El guardameta surcoreano explicó que la superficie le ha permitido adaptarse rápidamente, ya que el tipo de césped favorece una circulación rápida del balón y guarda similitudes con los campos utilizados en Japón.

“En cuanto al césped, ayer entrené por primera vez y… el estado del césped era muy similar al de Japón. El césped es corto y el balón viene rápido, así que el estilo del césped se parece mucho al de Japón. Personalmente me ha resultado mucho más fácil adaptarme”, reconoció.

Las declaraciones contrastan con las opiniones que surgieron días atrás en torno a las condiciones que encontró la selección japonesa en Monterrey, donde algunos reportes señalaron problemas con la calidad de las canchas de entrenamiento. En el caso de Corea del Sur, el balance ha sido positivo desde su llegada a Guadalajara, tanto en lo deportivo como en la logística.

Kim también resaltó las comodidades que ha recibido el equipo fuera de la cancha, especialmente dentro del hotel de concentración, donde aseguró que la Federación Coreana ha procurado que los jugadores cuenten con todas las facilidades necesarias para enfocarse únicamente en su preparación mundialista.

“En cuanto al entorno, de todas formas casi no salimos del hotel, así que no hay problema con eso. Dentro del hotel la federación se ha preocupado mucho por nosotros y nos ha creado un ambiente cómodo, así que no hay ningún problema para vivir dentro del hotel”, concluyó.

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