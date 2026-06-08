Estamos a unos días del inicio del Mundial 2026 y quizás no puedas apartar el tiempo suficiente para ver cada uno de los partidos que esta competición ofrecerá por las próximas semanas. Sin embargo, quizá puedas armar una agenda con los partidos que no te puedes perder de la fase de grupos de la competencia. A continuación te daremos una recomendación con los cinco partidos que consideramos más atractivos y todo lo que debes saber para disfrutarlos.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, presenta un formato inédito con 48 selecciones. Esta expansión garantiza una primera etapa repleta de duelos de alto calibre y máxima exigencia.

Brasil vs Marruecos

Por su parte, el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos promete espectáculo y técnica depurada. La Verdeamarela buscará imponer su peso histórico ante la gran revelación del último certamen mundialista.

Fecha : 13 de junio

: 13 de junio Sede : Estadio Nueva York / Nueva Jersey

: Estadio Nueva York / Nueva Jersey Grupo C

Hora : 16:00

: 16:00 Transmisión: TV Azteca, Canal 5, TUDN y ViX

Países Bajos vs Japón

La velocidad y orden del cuadro asiático pondrán a prueba el tradicional fútbol ofensivo neerlandés en un partido que aparenta ser de pronóstico reservado y podría definir el rumbo que tomarán ambas naciones en la competición.

Fecha: 14 de junio

Sede: Estadio Dallas

Grupo F

Hora: 14:00

Transmisión: TV Azteca, Canal 5, TUDN y ViX

Noruega vs Francia

La potencia ofensiva escandinava se medirá ante la solidez y experiencia del conjunto galo, consolidado como otro de los grandes favoritos a llevarse la copa en esta edición. Para este partido, el Estadio Boston abrirá sus puertas para un duelo que promete intensidad y técnica al más puro estilo del futbol europeo.

Fecha : 26 de junio

: 26 de junio Sede : Estadio Boston

: Estadio Boston Grupo I

I Hora : 13:00

: 13:00 Transmisión: ViX (Suscripción)

Uruguay vs España

Uno de los platos más fuertes del torneo se disputará el viernes 26 de junio a las 18:00 horas del centro de México. En el Estadio Guadalajara, Uruguay y España se enfrentan con dos propuestas ofensivas que prometen dar un gran espectáculo. La vigente campeona de Europa y una de las favoritas tendrá una dura prueba ante una nación históricamente competitiva.

Fecha : 26 de junio

: 26 de junio Sede : Estadio Guadalajara

: Estadio Guadalajara Grupo H

Hora : 18:00

: 18:00 Transmisión: TV Azteca, Canal 5, TUDN y ViX

Colombia vs Portugal

El talento sudamericano chocará contra la disciplina táctica europea en un encuentro fundamental para las aspiraciones de ambos equipos.

Fecha : 27 de junio

: 27 de junio Sede : Estadio Miami

: Estadio Miami Grupo K

Hora : 17:30

: 17:30 Transmisión: TV Azteca, Canal 5, TUDN y ViX

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB