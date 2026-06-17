Javier Aguirre aseguró que la Selección Mexicana se siente arropada en cualquier parte del país y afirmó que Guadalajara representa tanto un hogar para el equipo como cualquier otra sede donde se presente el Tricolor .

El entrenador nacional habló sobre el ambiente que ha encontrado la selección en la Perla Tapatía y dejó claro que, aunque el Estadio Ciudad de México ocupa un lugar especial en la historia del futbol mexicano, no es el único escenario donde el combinado nacional se siente local.

“Me gusta mucho jugar en territorio nacional, sea la ciudad que sea. Por historia, el Estadio Azteca ha albergado las fases de grupos y los partidos importantes, lo que hace suponer que ahí nos sentimos más cómodos. Pero yo no lo siento así de forma exclusiva: Guadalajara es nuestra casa, como lo es el Azteca, la Corregidora, el Volcán, el Gigante de Acero o Tijuana. Cualquier estadio donde la selección se presente es nuestra casa, porque es nuestro México y es nuestro país.”

Aguirre destacó que el apoyo de la afición mexicana trasciende cualquier estadio y que el equipo percibe el mismo respaldo sin importar la ciudad en la que dispute sus partidos.

El técnico también se mostró conmovido por el recibimiento que tuvo la selección a su llegada a Guadalajara, donde cientos de aficionados se dieron cita para acompañar al equipo y expresarle su apoyo.

“Nos sigue emocionando la recepción de ayer, yo con mi edad y tantos años en el futbol, escuchar a mi gente cinco horas ahí esperando, madres, abuelas, niños, bebés, el mariachi, es algo indescriptible, solamente el que está ahí adentro lo puede sentir. Estamos muy agradecidos con la afición mexicana, muy agradecidos porque nos hacen sentir un apoyo y un calor verdaderamente fuera de lo común”.

El estratega mexicano reconoció que, pese a su larga trayectoria en el futbol, este tipo de muestras de cariño continúan generándole una emoción especial , especialmente en un torneo de la magnitud de un Mundial disputado en territorio nacional.

Para Aguirre, la cercanía con la afición y el respaldo constante que recibe la Selección Mexicana representan un impulso importante para el grupo, que busca responder dentro de la cancha al entusiasmo mostrado por los seguidores del Tricolor.

SV